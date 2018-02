Zum 100. Todestag: Hängt ihn höher, den „Kuss“ von Klimt!

Still und heimlich wurde er abgehängt, „Der Kuss“ von Gustav Klimt. Nein, nicht im Rahmen eines blind gewordenen #MeToo-Aktionismus (Freudianer würden ihn „hysterisch“ nennen). Der führte zuletzt in der Manchester Art Gallery zu einer Skurrilität: Gerade „Hylas und die Nymphen“ – ein Jüngling wird von einer Gruppe langhaariger nackter Mädchen sanft in einen todbringenden Weiher gezogen – wurde dort von einer Kuratorin als anti-sexistisches Statement entfernt (hängt aber schon wieder).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2018)