Secession: „Was soll das alles, das Leben?“

Er ist so etwas wie der spröde Unbekannte einer Wiener Künstlergeneration, die von Franz Wests Erfolg am Kunstmarkt überschattet wurde. Es mag aber auch an der Kunst von Rudolf Polanszky selbst liegen, die alles andere als leicht konsumierbar ist. Vielleicht ja auch am gepflegten Desinteresse des 1951 geborenen Wieners an genau derlei Begriffen wie Markt, Konsum und Kunst an sich (eine offensive Wurschtigkeit, die fast wieder kokett wirkt). Jetzt jedenfalls ist Polanszky genau dort angekommen, wo er, der Anarchist, der Hierarchien so ablehnt, nie ankommen wollte: im Weihetempel für Wiener Cutting-Edge-Kunst, dem Hauptsaal der Secession.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2018)