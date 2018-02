MeToo und Zensur: Kann denn ein Bild Menschen vergiften?

Tschaikowskys Leben taugt nicht als Gutenachtlektüre für Kinder. Zumindest nicht in den Augen der US-amerikanischen Mutter, die in einem Internetforum um Rat bat: „Wir begannen heute über Tschaikowsky ein Buch zu lesen, das ich aus der Bücherei ausgeborgt habe, und es erzählte von allem, was er getan hat, vom Trinken und Rauchen bis zum Umstand, dass er homosexuell war!!!“ Sie frage sich, ob sie ihren Kindern überhaupt Biografien berühmter Künstler und Komponisten vorlesen solle . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2018)