Schauplätze: Fotoauktion

Nach Bereinigung der Turbulenzen um den Fortbestand des umtriebigen Fotohauses gibt man mit der „17. Westlicht Fotoauktion“ ein starkes Lebenszeichen. Rudolf Koppitz, Heinrich Kühn, Madame d’Ora, Trude Fleischmann, August Sander, František Drtikol, André Kertész und Nan Goldin (Bild: „James King: Supermodel“, 1995) sind nur einige große Namen einer Veranstaltung, deren Aufgebot sich wie ein Parcours durch die Geschichte der Fotografie liest. Zu den Zimelien zählen Meilensteine der Fotogeschichte wie Alfred Eisenstaedts „V-J Day in Times Square“ aus 1945, von dem eine andere Version als Later Print den Schätzpreis schon einmal, im November 2016, ums Dreifache überstiegen hat. Jahresregent Gustav Klimt wird mit einer prominenten Porträtfotografie mit Katze aus der Hand Moritz Nährs gewürdigt. Eine starke Fangemeinde hat auch die „Westlicht Kameraauktion“, die am Folgetag zum 32. Mal über die Bühne geht. Rekordverdächtiges Highlight ist ein fantastisch erhaltenes Exemplar der Leica 0-Serie. 1923, also zwei Jahre vor Markteinführung präsentiert, gilt sie heute als teuerste jemals verkaufte Kamera.

Westlicht Photographica Auction: „Fotoauktion“ (1070 Wien, Westbahnstraße 40; 9. März, 17 Uhr; Vorbesichtigung: 3.–9. 3.)