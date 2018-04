Österlicher Kunstzauber

Wenn die Art & Antique zu ihrer alljährlichen Messe in die Salzburger Residenz lädt, dann weiß man, es ist Ostern. So zeigen auch heuer wieder bis inklusive Ostermontag 40 Aussteller aus Österreich und Deutschland ein breit gefächertes Angebot an Kunst und Antiquitäten. Seit Anbeginn nützt die Messe den Termin zu den Osterfestspielen, die internationales Publikum anlocken.

Nach einer Woche Messe sind die Händler zufrieden. Die Stimmung sei gut und nach einem Schönwetter bedingt ruhigen ersten Wochenende, sehe das verregnete Osterwochenende vielversprechend aus. Zudem ist das zweite Wochenende traditionell immer schon das stärkere gewesen. Die Besucher seien heuer besonders gut, sehr kunstinteressiert mit viel Fachwissen, sagt Susanne Bauer vom gleichnamigen Geschäft. Sie habe vergangene Woche recht gut verkauft, ausschließlich Kunstgewerbe. In Salzburg seien auch viele Spontankäufer, die nehmen, was ihnen gerade gefällt, so die Kunsthändlerin. „Der Verkauf einer Vase von Otto Prutscher war in zwei Minuten erledigt“, erzählt sie. „Generell ist das Publikum zu den Osterfestspielen wissender und kulturinteressierter als bei den Sommerfestspielen, wo oft mehr das Sociallife im Vordergrund steht“, sagt Herbert Giese von Giese & Schweiger. Er hat bereits mehrere Werke verkauft, darunter Arnulf Rainer, Herbert Boeckl und Friedrich Gauermann. Er bietet auf seinem Stand noch die klassische Leistungsschau, die 250 Jahre Kunstgeschichte umfassen, wie er es bezeichnet. „Ich gehe nicht nach Modetrends. Wir Kunsthändler haben auch einen Kunstvermittlungsauftrag“, sagt Giese. So hängt bei ihm etwa „Der Tod der Lucretia“ von Kremser Schmidt, das Giese mit 75.000 Euro anschreibt. „Das kauft von 50 Sammlern vielleicht einer. Aber es ist ein großartiges Bild“, hält Giese die Fahne für österreichische Kunst hoch.



Volkskunst. Trotz des Festspielpublikums ist die Art & Antique vor allem eine Messe, die die umliegenden Regionen anspricht. Daher liegt der Schwerpunkt auf österreichischer Kunst sowie ländlicher Kunst. Zwar dominieren auf dieser Messe, wie auf den meisten anderen auch, inzwischen die Gemälde. Dennoch gibt es hier noch ein breites Angebot an ländlichen Motiven, Bauernmöbel und traditionelles Kunsthandwerk. Hier findet man etwa zwei groteske Figuren aus Nadelholz geschnitzt aus Salzburg, entstanden um 1760, beim Kunsthandel Runge oder ein weiteres Paar aus dem bayerischen Raum, nach Jacques Callot, bei Lilly's Art für 48.000 Euro das Paar.

Eine echte Rarität ist laut Kristian Scheed von Lilly's Art auch ein hervorragend erhaltener Sessel von Theophil Hansen, der aus dem Rauchsalon des Schloss Herrenstein stammt und sogar noch über den Originalbezug verfügt. Kostenpunkt für das Stück sind 58.000 Euro. Zurück zur Volks- und ländlichen Kunst: Bei Antiquitäten Steeb ist ein „Albinofasan“ sowie ein regulär farbiger Fasan von Philipp Ferdinand de Hamilton, seines Zeichens kaiserlicher Kammermaler in Wien und spezialisiert auf Tierbilder und Jagdstillleben, am Stand zu sehen und bei Schauer wird eine Marmorstatue aus dem 18. Jahrhundert angeboten, die Pan, den Gott der Hirten, darstellt.

Ein außergewöhnliches Zeugnis der Salzburger Kulturgeschichte und Beispiel Salzburger Uhrmacherkunst präsentiert die Galerie Weihergut. Für die Messe wurde ein Kirchturmuhrwerk aus der Zeit um 1720 wieder zusammengebaut. Das Werk stand ursprünglich im Turm der Pfarrkirche Seeham am Obertrumer See. Es wurde vermutlich vom Hof- und Großuhrmacher Joseph Christoph Schmidt in Salzburg gefertigt. Im Zuge einer Renovierung wurde das Werk zerlegt und umgebaut. Die Arbeit führte Johann Bentele aus, Neffe von Johann Bentele Senior, einer der wichtigsten Salzburger Turmuhrenbauer des späten 18. Jahrhunderts, der unter anderem die neue Turmuhr des Salzburger Doms gebaut hat. Sein Neffe zeichnete für die Salzburger Rathausuhr verantwortlich.

Nicht fehlen dürfen natürlich Arbeiten von Alfons Walde, berühmt für seine Gemälde des Tiroler Berglebens. Antiquitäten Kunsthandel Freller hat im Schnee spazierende „Bergbauern“ im Programm und die Galerie bei der Albertina Zetter einen „Bauernsonntag“ für 145.000 Euro. Dass Walde auch ein guter Aktmaler war, beweisen zwei Papierarbeiten, darunter „Komposition aus drei Akten“, ebenfalls bei der Galerie bei der Albertina Zetter. Auf dem Stand gibt es zudem zwei seltene Winterlandschaften von Sebastian Isepp: „Weiden am Bach im Winter“ kostet 145.000 Euro, und „Flussufer im Rauhfrost“ kostet 280.000 Euro. Die Bilder werden dem Museum des Nötscher Kreises für die Ausstellung „Sebastian Isepp 1884–1954“ von April bis Oktober als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Es gibt aber auch jüngere Kunst, darunter die Skulptur „Kopf – Das Trojanische Pferd“ von Joannis Avramidis und eine abstrakte Arbeit in kräftigem Blau von Sam Francis aus dem Jahr 1964 für 115.000 Euro. Kohlhammer & Mahringer haben das Werk von Leontine von Littrow in einem umfangreichen Buch samt Werksverzeichnis aufgearbeitet. Sie war mit Stimmungsimpressionistin Olga Wisinger-Florian befreundet aber weniger bekannt. Auf der Messe bieten sie unter anderem „Abbazia“ um 98.000 Euro an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)