Christo schafft Kunstwerk im Londoner Hyde Park

Der Verhüllungskünstler Christo plant erstmals ein größeres Außenprojekt in Großbritannien. Er wird eine Skulptur im Londoner Hyde Park namens "The Mastaba" erschaffen. Das Kunstwerk in einem See der Grünanlage wird vom 18. Juni bis zum 23. September zu sehen sein. Mit den Arbeiten wurde bereits am Dienstag begonnen.

Mastabas sind trapezförmige Grabbauten der altägyptischen Kultur. Das etwa 500 Tonnen schwere Kunstwerk in der Nähe des Kensington-Palastes wird einer Mitteilung zufolge aus 7.506 Ölfässern bestehen. Es soll 20 Meter hoch, 30 Meter breit und 40 Meter lang sein.

(APA/dpa)