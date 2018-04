Saliera: Faszinierendes Salzgefäß - auch ohne Deckel

Sie ist die größte Goldschmiedearbeit überhaupt und eines der wichtigsten Kunstwerke des Manierismus: die Saliera. Dabei entsprach sie als Salzbehälter nicht einmal dem Hofzeremoniell von König Franz I. von Frankreich, der sie bei Benvenuto Cellini in Auftrag gegeben hatte. Da sie keinen verschließbaren Deckel hat, war es viel zu gefährlich, darin wirklich Salz für den König aufzubewahren. Denn Salz eignet sich wunderbar, um mit Arsen vermischt zu werden ein gängiges Mordgift im 16. Jahrhundert. Es muss daher einen anderen Grund gehabt haben, wieso Franz I. ein Salzfass beim Universalgenie Cellini bestellt hatte.

"Erstens wurden Kunstwerke ohne Funktion in der damaligen Zeit niedriger bewertet als solche, die auch einen Nutzen haben," erzählt Paulus Rainer, Kurator im Kunsthistorischen Museum und Herausgeber einer neuen "Biografie" der Saliera. "Und zweitens hatten Salzfässer eine lange Tradition im fürstlich-höfischen Bereich. Salz und Pfeffer waren damals die kostbarsten Materialien. Das Recht der Salzgewinnung war den Herrschern vorbehalten. Man bezeichnete das Salz auch als Gold des Meeres," sagt der Kunsthistoriker.

Die Göttin Tellus bewacht den Pfeffer. – KHM

Stellvertreter für die Hochzeit

Das Salzfass war also ein wichtiges Statussymbol. Es stand nicht am Tisch selbst, sondern auf einem Buffet neben dem Esstisch und zeigte die Schätze des Hausherrn. "Indem Franz I. sich ein so vielschichtiges Kunstwerk wie die Saliera machen ließ, zeigte er seine Überlegenheit in allen Dingen materiell und intellektuell. Damit sicherte er sich seine Deutungshoheit über das politische Geschehen und seine Geschäfte", meint Rainer. Für den Kunsthistoriker waren neue wissenschaftliche Untersuchungen der Anlass, eine umfassende "Biografie" des Kunstwerks herauszugeben. "Ein Kunstwerk verändert sich im Laufe seiner Lebensspanne. Nach dem Tod von Franz I. hätte man sie fast eingeschmolzen, um Kriege zu finanzieren. In letzter Minute wurde sie gerettet." Verschiedene Autoren widmen sich den unterschiedlichen Lebensphasen. Nach der "französischen Phase" (Michéle Bimbenet-Privat) kam die Saliera nach Österreich als eine Art Hochzeitsgeschenk. Am 22. Oktober 1570 heiratete der französische König Karl IX. die österreichische Erzherzogin Elisabeth.

Da der französische König an seiner eigenen Hochzeit nicht teilnahm, wurde er vom Onkel der Braut, Erzherzog Ferdinand II., vertreten. Für seine Tätigkeit als Prokurator bekam der Erzherzog die Saliera und noch einige weitere Kunstwerke geschenkt. Wie Konrad Schlegel, ebenfalls Kurator am Kunsthistorischen Museum, schreibt, war die Saliera damals bei Weitem nicht das wertvollste Geschenk, das über den Tisch ging. Der juwelenbesetzte Schmuck, den die Braut bekam, war um ein Vielfaches teurer.

Ganz anders als heute. 2006, nach dem legendären Diebstahl, wurde der Wert der Saliera auf zig Millionen Euro geschätzt. "Sie überragt die anderen Kunstwerke von damals bei Weitem. Die Saliera ist ein ikonisches Kunstwerk, das so viel über eine Epoche aussagt", meint Rainer. Die große Bedeutung hat auch mit der handwerklichen Überlegenheit Cellinis zu tun. "Cellini zeigt, was in dieser Kunst möglich ist. In seinem Lehrbuch "Due trattati" hat der Künstler beschrieben, wie er die Saliera gemacht hat. Nämlich in der schwierigsten Technik: Ohne Model, er hat das Goldblech freihändig ziseliert. Neue naturwissenschaftliche Untersuchungen haben jetzt gezeigt, dass das Kunstwerk auch wirklich so gemacht ist", erklärt der Kunsthistoriker.

Der Feuersalamander als königliches Wappentier. – KHM Optische Rätsel

Der Detailreichtum der Plastik ist es, der den Betrachter fasziniert: Die Figur des Neptun symbolisiert hier das Meer, das das Salz hervorbringt, wohingegen Tellus die Erde symbolisiert, die den Pfeffer hervorbringt. Für Tellus nahm der Künstler die "Liegende Danae" von Michelangelo als Vorbild. Die Uridee zur Saliera hatte der Künstler schon, als er im Kerker der Engelsburg saß wegen Diebstahls. Cellini schreibt zu seinem ikonografischen Programm: "Beide hatten die Beine anmutsvoll ineinandergeschoben; das eine hielten sie gestreckt, das andere gebogen; welche Stellung Berg und Ebene der Erde bedeuten sollte." Der Sockel der Plastik ist in acht Nischen eingeteilt, in denen Allegorien der Jahreszeiten einerseits und Morgenröte, Tag, Dämmerung und Nacht andererseits dargestellt sind.

Der Feuersalamander, der unter dem leicht angehobenen Bein der Erdgöttin liegt, war das persönliche Wappentier von Franz I., auch der Elefant sowie die Fleur de Lille (Lilie) sind spezielle Referenzen an das französische Königshaus. Im zweiten Teil des neuen Cellini-Buchs ist das Kunstwerk aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Details fotografiert. "Damit wollen wir dem Betrachter Lust machen, das Auge in andere Richtungen zu lenken. Wenn man vor der Saliera steht, kommt man ins Nachdenken, Überlegen. Sie gibt optische Rätsel auf auch das macht sie so besonders", sagt Rainer.