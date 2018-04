Bouchra Khalili: Mit Sprache Grenzen ziehen

Mündliche Erzähltradition gehört in Marokko, Syrien und anderen Teilen der arabischen Welt seit Jahrhunderten zur Alltagskultur. In der „Halqa“, der Erzählrunde, geben professionelle Geschichtenerzähler auf öffentlichen Plätzen Mythen, Sagen, Anekdoten, Gedichte, Lieder und historische Ereignisse wieder. Dabei binden sie ihr Publikum spontan und performativ in die Erzählungen ein. So entsteht neben dem vorüberziehenden Spektakel auch eine kollektive Geschichte, die erweiterte kulturelle Identität konstruiert.

Dieser Umgang mit Sprache und subjektiver Oralität ist auch zentrales Werkzeug der Filmkünstlerin Bouchra Khalili, die 1975 in Casablanca geboren wurde und neben Marokko auch in Frankreich aufwuchs. In ihrer konzeptuellen Arbeit setzt sie Oral History bewusst ein, um Themen wie Migration, Bürgerschaft und geografische wie emotionale Grenzen zu untersuchen und neu zu bewerten.

Alternative Geschichtsschreibung

Im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzungen steht zum einen die politische Geschichte Nordafrikas, insbesondere des Antikolonialismus, und zum anderen marginalisierte Gesellschaftsgruppen, deren Widerstand die Künstlerin aufzeigen und stärken möchte. Zwischen 2008 und 2011 entstand das monumentale Werk „The Mapping Journey Project“, wofür Migranten und Migrantinnen ihre heimlichen Reiserouten nach Europa nachzeichneten. So gab Khalili Geflüchteten ein Display, ihre Sicht der Reise und Ankunft darzulegen.

„Mein Fokus liegt nicht auf Politik, sondern auf Widerstand als eine Form der Poesie, ebenso wie Poesie eine Form des Widerstands ist“, erklärte die Künstlerin 2015 in einem Interview mit dem „Tush Magazine“. In diesem Sinn sammelt sie seit über 15 Jahren Belege einer alternativen Historiografie und bietet so museale Plattformen, um den strategischen Widerstand in unsere politische Aktualität zu übersetzen. „Ausgehend von heutigen Lebensentwürfen und Möglichkeiten hinterfragt sie den Zusammenhang mit Ereignissen und Entwicklungen der Vergangenheit. Da kommen Fragen auf, die heutzutage zunehmend untergraben werden, wenn Menschen vorgemacht wird, dass sie sich in Situationen befinden, in denen man nichts machen kann. Indem Bouchra Khalili aus der Vergangenheit zitiert, gibt sie Instrumente zur Solidarität und zur Selbstbestimmtheit vor“, so Jeanette Pacher, die Kuratorin der Ausstellung.

Für die erste Einzelausstellung der Künstlerin in Österreich wurden drei Arbeitszyklen ausgewählt. Nebenei­nander entwickeln die erstmals in dieser Konstellation gezeigten Werke in der Secession nun einen stimmgewaltigen Chor der politischen Minoritäten. Im ersten Raum thematisiert die Multipart-Installation „Foreign Office“ jene Zeit, als Befreiungsgruppen wie die Black Panther Party nach der Unabhängigkeitserklärung das Stadtbild Algiers weiter mitbestimmten. Fotos und ein Siebdruck erweitern die Videoarbeit, die einen Dialog zwischen zwei Protagonisten inszeniert. Ein Werk, das auch den komplexen intellektuellen Unterbau im Denken der Künstlerin offenbart.

Foreign Office: 2015 wurde diese Arbeit erstmals in Paris gezeigt. – Bouchra Khalili

Theorielastig

So fußt Khalilis starke politische und ästhetische Position etwa auf der Philosophie von Michel Foucault und Jacques Rancière sowie der Arbeit des Literaturwissenschaftlers Edward Said. Immer wieder spielen einzelne historische Figuren, wie in diesem Werk der algerische Schriftsteller Kateb Yacine, wichtige Rahmenrollen für Khalilis Beobachtungen. Als filmisches Vorbild nennt sie an erster Stelle den 1975 ermordeten sozialkritischen Italiener Pier Paolo Pasolini. Der Einfluss seines poetischen Duktus klingt auch in der im angrenzenden Raum gezeigten, berührenden „Speeches“-Serie an. Diese thematisiert das Konzept des „Ausländers im eigenen Land“ und lässt in drei Videokapiteln unter anderem Migranten Texte antikolonialer Dichter und Kritiker in Sprachen wiedergeben, die keine eigene Schrift besitzen. Muttersprache ist ein wiederkehrender Ankerpunkt für Khalili, die gleichwertig mit Französisch und der Kreolsprache Marokkanisch-Arabisch aufgewachsen ist.

Der dritte Raum ist schließlich „The Tempest Society“ gewidmet, einer Videoarbeit, mit der sie bereits im vergangenen Jahr auf der Documenta 14 auffiel. Auch hier begegnet man wieder Khalilis dokumentarischer Darstellung vergangener Ereignisse und wird gleichsam Zeuge und intimer Vertrauter. Die Menschen und ihre Geschichten, die in den Fokus rücken, sucht die Künstlerin nicht, wie sie in Interviews betont. Vielmehr finden sie zu ihr, und es wird zur Aufgabe der Kunst, ihnen eine Stimme zu geben. Vor dem Hintergrund aktueller weltpolitischer Krisen sensibilisiert Bouchra Khalili für die Position einzelner, die Autorenschaft von Geschichte und die Ambiguität der Realität. Politischer Hoffnungslosigkeit stellt sie Emanzipation und Selbstermächtigung gegenüber. Doch ihr Werk ist nicht einfach anzusehen, denn oftmals verbirgt sich dessen Poesie hinter einem spröden Auftritt. Für diese Ausstellung muss man sich Zeit nehmen, wer hinhört, wird aber belohnt werden. Denn was von unserer Geschichte später im Geschichtsunterricht übrig bleibt, wissen wir noch nicht. Fest steht aber, dass es immer nur große Zusammenhänge sein können, und vereinzelt wirkende Stellungnahmen mit dem Lauf der Zeit verstummen.