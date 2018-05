Ashley Hans Scheirl: Hallo, ich bin Ashley!

Die Durchlässigkeit und Transformation von Geschlecht und Identität sind aber auch ein ständiges Thema ihrer Biografie. Die Aneignung verschiedener Vornamen ist nur ein Ausdruck davon. „Ich spiele mit dem Femininen, das ich auf sehr unfeminine Art durchbreche“, sagt sie.

40 Jahre hießen Sie Angela. Warum wollten Sie Hans werden?

Es fing performativ an. Ich ging Anfang der 1990er-Jahre wegen der Lesbenszene nach London. Ich machte damals Filme, in denen es um das Identitätsspiel durch Kunst ging. In meinem Film „Dandy Dust“ gab es eine Szene, in der Frauen mit Schnurrbärten und Krawatten ein männliches Modell malten. Bei einem Drag-King-­Contest stahl ich den anderen mit einer Selbsterhängungs-Performance die Show. In der Szene begegnete ich zwei Kaliforniern, die sich als „transgender“ bezeichneten. Sie hatten sich nicht operieren lassen, sondern nahmen Testosteron. Zum 40. Geburtstag bekam ich dann selbst eine Testosteronspritze, die mir körperlich sehr guttat. Ich ließ mir daraufhin Testosteron verschreiben und nannte mich Hans, obwohl ich gar kein Mann sein wollte, sondern nur begeistert war von femininen schwulen Männern.



Wie kamen Sie dann zu Ihrem Namen?

Da der Name Hans für den Pass ohne geschlechtsangleichende OP nicht akzeptiert wurde, wurde Ashley Hans Scheirl mein Name – ein Spiel mit Angela Scheirl; Herr Angela Scheirl; Ashley mit H; A.H. mit einem „F“ im Pass. Anfangs dachte ich, ich könnte Er und Sie zugleich sein, musste aber feststellen, dass das wahnsinnig irritierend ist: Man steht in einer Runde, und das Gespräch dreht sich nur mehr darum, ob man ein Er oder eine Sie ist. Daher beschloss ich, nur mehr Er zu sein.



Hat Ihnen das entsprochen oder war es ein Kompromiss?

Es entsprach mir. Ich hatte immer darunter gelitten, als Frau weniger wert zu sein. Ich spürte einen Sexismus und merkte, dass Männer anders behandelt werden. Als Hans quatschte mich auf einer Party niemand an, ich brauchte nicht zu lächeln, konnte machen, was ich wollte. Das gab mir Sicherheit, auch wenn es mich nicht zu einem selbstbewussten Menschen gemacht hat. In einer Psychoanalyse kam ich drauf, dass es mir guttun würde, eine Sie zu sein, weil ich mehr Ich bin – auch mit dieser Unsicherheit und Wut dem Sexismus gegenüber.



Wann beschlossen Sie, dass Sie Ashley werden wollten?

Zum 60. Geburtstag, 2016. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich hie und da Stöckelschuhe und Lippenstift trage, mein Lesbisch-Sein wieder mehr akzeptiere und mich mit meiner Partnerin verpartnert habe, beide feminin gestylt.



Wie geht es Ihnen mit der neuen alten Identität als Frau?

Da meine Stimme tief geblieben ist, denken Homophobe manchmal, ich wäre ein Mann mit Lippenstift. Ich wurde deshalb schon einmal verprügelt. Mir ist erst in den vergangenen Jahren klar geworden, dass es für Frauen den Druck gibt, sich zu schmücken, und für Männer den Zwang, es nicht zu tun. Es heißt: Willst du dich nicht schön machen für die Männer? Umgekehrt ist ein Mann, der mit Nagellack in der U-Bahn sitzt, extrem gefährdet. Das hat mit der Angst vor dem Femininen zu tun, vor dem Verletzlichen. Dabei bist du ja mit Stöckelschuhen wirklich behindert! Das Feminine ist eine Behinderung – ob man will oder nicht.



Ihnen macht die Inszenierung aber sichtlich auch Spaß. ­Welche Rolle spielt dabei das Performative?

Die Kunst bot mir eine Möglichkeit, Identitäten und Dinge auszuprobieren. Deshalb habe ich auch 20 Jahre lang Filme gemacht, in denen ich performe und mit Sexualität experimentiere.



Wie kamen Sie zur Malerei?

Ich habe eigentlich Restaurieren studiert und kann jeden Stil kopieren. Daher kommt auch diese Vermischung der Genres und Pinselstriche in meiner Malerei – dass etwa Fotorealismus mit ­abstraktem Expressionismus, Piktogrammen oder Grafikdesign-­Elementen gemischt wird. Anfangs, in den 1970ern, zeichnete ich. Nach meinem Film„Dandy Dust“ begann ich zu malen, weil mir das Filmemachen zu anstrengend war. Ich wurde zwar mit meinen Filmen zu Queer-Festivals in der ganzen Welt eingeladen. Ich fühlte mich aber als Künstler und wollte nicht in dieser Schublade bleiben, sondern in die Kunstszene und Galerien.



Konnten Sie mit der Malerei Geld verdienen?

Erst seit meiner Documenta-Teilnahme im vergangenen Jahr. Es dauerte 20 Jahre, bis ich mit kommerziellen Galerien arbeitete.



Über den Umweg kleiner Videoclips hat der Film dann aber doch wieder Eingang in Ihre Kunst gefunden.

Die Videos sind Teil meiner Performance. Sie entstanden aus einer Blödelei im Atelier heraus. Ich habe dazu Grunzgeräusche gemacht und aus dem Liegen mit Stöckelschuhen die Leinwand durchschlitzt und durchstiegen.



Welchen Stellenwert hat die Überschreitung?

Meine Kunst ist „trans“: Transgender, Transgenre, Transmedium. Die Malerei ist im Zentrum, zugleich geht es um die Dynamiken zwischen den Medien. Oft sage ich mir: Ich will verkaufen und werde daher nur mehr malen! Doch dann gibt es wieder etwas, das mich abhält, nur bei der Malerei zu bleiben. Ich schaffe es nicht, die Bilder einfach nur an die Wand zu hängen.

Tipp One-Woman-Shows mit Ashley Hans Scheirl finden im Grazer Künstlerhaus (ab 5. 5.) und im Salzburger Kunstverein (ab 6. 10.) statt.

("Die Presse", Kulturmagazin, 13.04.2018)