Porträt: Max Hollein und das Metropolitan, eine Erfüllung

Gerne würde man schreiben: „Wir sind Metropolitan!“ Schließlich ist das Metropolitan Museum New York so etwas wie der Petersdom der Museumsszene, Inbegriff des Universalmuseums, 1872 an der Upper East Side eröffnet und mit rund zwei Millionen Exponaten aus fünf Jahrtausenden ausgestattet. Und schließlich wurde dieser Max Hollein, der am Dienstag als neuer Direktor verkündet wurde, 1969 in Wien geboren, als Sohn eines berühmten Vaters, des 2014 verstorbenen Architekten Hans Hollein, auch er ein internationaler Leuchtturm der österreichischen Kulturszene.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)