Geheiligt werde die irritierende Begegnung

Es soll tatsächlich Themen geben, die sexyer zu erzählen sind als Kirchengeschichte. In Graz hat man sich davon nicht abschrecken lassen, sondern alles getan, um das 800-Jahr-Jubiläum der Diözese Graz-Seckau nicht zum staubigen Pflichttermin mit Bischofsmütze verkommen zu lassen. Schließlich hat man einen Ruf zu verlieren: Demonstriert werden soll, wofür die Diözese Graz-Seckau seit den 1960er-Jahren in Österreich steht, seit der spätere Bischof Egon Kapellari als Seelsorger der Katholischen Hochschulgemeinde Graz fungierte: für die Brücke zwischen von Reformation und Gegenreformation umkämpften christlichen Tradition – in welchem Bundesland gibt es mehr Ortsnamen mit Sankt? – und der zeitgenössischen Kunst im Speziellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)