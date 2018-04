Bratislava: Gute Nachbarschaft

Die historische Bedeutung der kulturellen Verflechtungen zwischen Wien und Bratislava ist groß. Nur 55 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Hauptstädte, und Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie sogar durch eine Stadtbahn verbunden, die innerhalb des Stadtverkehrs als Straßenbahn geführt wurde. Schon für einen Kaffeehaus- oder Opernbesuch wechselte man die Stadt. Nun verkehrt seit Februar und bis November 2018 das von Juraj Čarný kuratierte Projekt „T.R.A.M. – Zeitreise Wien–Pressburg“. Von Künstlern beider Länder gestaltete Zugwaggons wollen einen vorübergehend verstummten Dialog wieder aufnehmen und Besucher animieren. Der Zeitpunkt ist günstig, denn Bratislavas Kunstszene vi­briert und schlug in den vergangenen fünf Jahren internationale Wellen.

Zeitreise. Noch bis November läuft das Projekt T.R.A.M., das Wien und Bratislava verbindet. – (c)ÖBB/Marek Knopp

„Die Szene ist sehr lebendig, und es ist schön, Teil von etwas zu sein, das stetig wächst“, schwärmt Jozef Zahorjan. Seine Galerie Zahorian & van Espen ist eine der ersten Adressen für aufstrebende zeitgenössische Kunstproduktion aus Tschechien und der Slowakei. Neben der Stammgalerie in Bratislava besteht seit 2017 auch eine Dependance in Prag, einer Stadt „mit einem ähnlichen Vibe“. Beide seien „gerade im Begriff, international zu werden“: Das trifft sich mit Zahorjans Ideal, „Talente, die für ganz Europa interessant sind“, zu entdecken. Um sie international bekannt zu machen, nimmt er an großen Messen teil, so wird er im September auch zur Viennacontemporary kommen, wo sich bereits eine Kollegin aus Bratislava, die Gandy Gallery, präsentierte.

Solide öffentliche Institutionen. „Bratislava ist eine kleine Stadt, aber allmählich hat man sie auf dem Schirm. In der Slowakei gibt es außergewöhnliche junge Künstler, die etwas zu sagen haben und sich nicht in den internationalen Gewässern verlieren. Natürlich ist die Kunstszene kleiner und ihr Wachstum ist graduell, aber es gibt viele interessante Programme“, findet der Galerist Tomas Umrian. Die Interessen im osteuropäischen Kunstmarkt richten sich aktuell neu aus und bewegen sich zunehmend weg von der klassischen Moderne hin zu zeitgenössischer Kunst. Diesem Trend folgend, wächst auch das Angebot an hochkarätigen zeitgenössischen Galerien. Neben Umrians Soda Gallery sind die Krokus Galéria, die Roman Fecik Gallery und die auf Zeichnungen spezialisierte T-Gallery wichtige Adressen.

Kunst-Schiff. Das Danubiana-Meulensteen-­Museum liegt etwas weiter donauabwärts. – (c) Richard Kohler

Gute Adressen. Trotz überschaubarer öffentlicher Förderungen kann die slowakische Hauptstadt mit der Städtischen Galerie Bratislava, der Kunsthalle und der Slowakischen Nationalgalerie (SNG) darüber hinaus auf einen soliden institutionellen Sockel bauen. Letztere wird gerade einer großzügigen Modernisierung unterzogen. Zu den geplanten Erweiterungen zählen auch öffentliche Begegnungsflächen, die den Stadtraum aufwerten werden. „Nach dem Wiederaufbau wollen wir mehr als eine öffentliche Einrichtung sein, nämlich eine Institution für die Öffentlichkeit“, meint Direktorin Alexandra Kusá.

Hinzu kommen sehenswerte monografische Ausstellungsräume wie das Arthur-Fleischmann-Museum oder das Milan-Dobeš-Museum, eine Hommage an den slowakischen Pionier der Kinetischen Kunst. Auch hochwertige private Initiativen, etwa die Galérie Nedbalka oder das imposant platzierte Danubiana-Meulensteen-Art-Museum, das noch bis 10. Juni die österreichische Künstlerin Xenia Hausner inszeniert, erweitern den Kunstdiskurs.

„Verglichen mit großen Städten ist die Kunstszene in Bratislava wie eine Familie – in Größe und Charakter“, erklärt der 1983 geborene Künstler Štefan Papčo. Obwohl er darin ebenso viel Negatives wie Positives sieht, schätzt er die kreative Nähe unter den Künstlern und die Euphorie in der zeitgenössischen Neuausrichtung Bratislavas. Ähnlich sieht dies die Malerin und Installationskünstlerin Lucia Tallová, 1985 geboren: „Weil Bratislava klein ist, sind auch die Beziehungen zwischen den Künstlern, Kuratoren und Galeristen kommunaler. Ein großer Vorteil von Bratislava ist die Nähe zu Kunst in Prag, Wien und Budapest. Ich und viele andere Künstler arbeiten in diesen Städten zusammen.“ Ein wichtiger Ankerpunkt dieses Austauschs ist auch das Netzwerk-Projekt Tranzit. Im Geflecht mit Österreich, Ungarn, Rumänien und Tschechen werden nicht kommerzielle Ausstellungsräume geschaffen und aktuelle Entwicklungen der lokalen Kunstszenen erfolgreich gefördert.

Baukultur. Bis 20. Mai zeigt die Nationalgalerie eine Retrospektive zu Friedrich Weinwurm. – (c) Peter Gall

Internationaler Erfolg. Lucia Tallová und Štefan Papčo haben es längst auf die internationale Bühne geschafft und stellen inzwischen auch in Asien aus. Leben wollen sie aber weiterhin primär in Bratislava, wo junge Kunstschaffende vor allem in zwei großen Zentren arbeiten. Einerseits organisieren sich Künstler, Designer und Architekten in der alten Schule Nová Cvernovka, andererseits haben sich im VUZ-Areal unterschiedlichste Formen der Handarbeit angesiedelt. Hier entsteht nicht nur bildende Kunst, sondern auch Teppiche oder Schweißarbeiten. Doch die Mietpreise steigen auch hier, und die Ateliersituation treibt viele Künstler zunehmend in die Vorstadt. Der richtige Zeitpunkt für eine Zugfahrt mitten in ein lebendiges Bratislava ist also jetzt.

Tipp Galérie Nedbalka

Seit 2012 präsentiert die Galérie Nedbalka als Non-Profit-Organisation slowakische Kunst vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart und gibt auf vier Stockwerken umfassenden Einblick in die Entwicklung der Moderne. ­Attraktiv macht einen Besuch auch die einzigartige Architektur der Galerie.

Nedbalova ulica 17

811 01 Bratislava

www.nedbalka.sk

Kunsthalle Bratislava

Die Kunsthalle Bratislava (KHB) zeigt Ausstellungen zeitgenössischer in- und ausländischer bildender Künstler sowohl im Hauptraum als auch in der Kunsthalle LAB, einer „Window Gallery“, die über Schaufenster mit den Passanten kommuniziert. Bis Mitte Juli: Ilona ­Némeths Einzelausstellung „Eastern Sugar“.

Námestie SNP 12

811 06 Bratislava

www.kunsthallebratislava.sk

Soda Gallery

Die Soda Gallery konzentriert sich seit 2010 auf die Präsentation von Künstlern osteuropäischer Regionen. Für 2018 sind Ausstellungen mit den slowakischen Künstlern Petra Feriancová, Matej Gavula und Lucia Tallová geplant. Vergangenes Jahr startete das Projekt Soda Screens mit Nachtvorführungen von Videokunst.

Školská 2851/8

811 07 Bratislava

www.sodagallery.sk

