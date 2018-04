Wie man totalitäre Kunst sprengt

Es ist die flächengrößte Moschee in Kairo, die älteste erhaltene der Stadt – die Ibn-Tulun-Moschee aus dem neunten Jahrhundert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sie als Armenhaus genützt. In den 1860er-Jahren begann man aus ihr zu nehmen, was damals Wert zu bekommen begann: Die aufwendig verzierte Holzverkleidung der Seiten des 1296 errichteten Minbars, das ist so etwas wie eine islamische Kanzel, ein Predigtstuhl im Wortsinn, zu dem eine lange, gerade Treppe hinaufführte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2018)