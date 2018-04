Kunst im Problembezirk: Die Art Brüssel hat Molenbeek erobert

Köln oder Brüssel – in diesem Jahr mussten sich die Galerien entscheiden. Denn die beiden nur zwei Autostunden voneinander entfernten Kunstmessen Art Cologne und Art Brussels laufen heuer gleichzeitig. Nachdem die Art Cologne im letzten Jahr mit dem Berliner Gallery Weekend kollidierte, wich die rheinländische Kunstmesse auf genau jenen Termin aus, der von der Art Brussels belegt wird. Am Anfang wäre sie irritiert gewesen, verrät Anne Vierstraete. Aber bald entschied sich die Art-Brussels-Direktorin zur Zusammenarbeit mit Köln.

"Wir haben im Vorfeld vor allem den Sammlern aus Asien und den USA stark kommuniziert, dass die Messen nur zwei Autostunden voneinander entfernt sind, haben einige auch nach Köln gefahren.“ Und das Konzept funktioniert perfekt. Schon während der Voreröffnung am Vormittag drängten sich die Sammler aus aller Welt durch die Gänge in den Tour & Taxis-Hallen. Während der exklusiven Voreröffnung kamen bereits 10.000 Gäste. Es ist die 50. Ausgabe, an der 148 Galerien aus 32 Ländern teilnehmen, darunter die Rekordzahl von 46 Galerien aus Belgien. "Das ist unser Jubiläumsgeschenk “, erklärt Vierstraete, „um die hohe Qualität und Vielschichtigkeit im Land zu zeigen.“

Molenbeek: Erst Terror, jetzt Stadtentwicklungsgebiet

Zum dritten Mal findet die Messe jetzt in den lichtdurchfluteten Tour & Taxis-Hallen im Stadtteil Molenbeek statt. Vergessen sind die Anfangsschwierigkeiten, als 2016 in diesem Stadtteil Bomben hochgingen und der Name Molenbeek weltweit für Terror stand. Jetzt ist dieser nördliche Teil von Brüssel Stadtentwicklungsgebiet, neue Hotels und Quartiere entstehen hier am Willebroek Kanal. „In fünf Jahren wird man die Umgebung nicht mehr als Randgebiet wahrnehmen“, prognostiziert Vierstraete.

Auch die Messe hat sich entwickelt und mit dem neuen, eleganten Eingangsbereich und den blauen Teppichen in den Gängen ihren Stil gefunden. Inhaltlich setzt die Art Brussels noch stärker auf junge Kunst, in der Sektion Discovery nehmen 33 Galerien teil. Denn die Art Brussels definiert sich seit der Gründung 1968 als Entdeckermesse. Geschrumpft dagegen ist die Zahl der Recovery-Teilnehmer. Waren es 2016 noch 15, sind es heuer nur mehr vier Galerien, darunter die Galerie Antoine Laurentin mit den leicht bekleideten, sonnengebräunten Damen im Liegestuhl von Jaques Verduyn (85.000) als fröhliche Hommage an die 1960er und 1970er in Belgien. Verliert sich vielleicht langsam das Interesse an dem rückwärtsgewandten Blick? „Diese Sektion ist für Galerien wirtschaftlich eine Herausforderung“, räumt Vierstraete ein. Andererseits werden ältere Positionen mittlerweile selbstverständlich in die Stände eingegliedert, wie die beschwingten Bildreliefs von Nikolai Kowak, die er in den 1940er Jahren als Antwort auf Piet Mondrians Abstraktionen schuf. Oder die Skulpturen aus den 1970er Jahren des 1925 geborenen griechischen Bildhauers Takis bei Xipas (ab 80.000).

Das Atelier von Sofie Mueller, am Messestand aufgebaut

Stabil ist die Zahl der Solo-Stände, die ein tieferes Verständnis von neuen Namen ermöglicht. Herausragend hier der Stand der belgische Galerie Geukens & De Vil, die gleich das ganze Atelier von Sofie Mueller aufbauten. Die belgische Künstlerin fertigt ihre sehr bewegenden „mentalen Portraits“ aus Alabaster, das Material erinnert mit den Venen-ähnlichen Strukturen an Haut, Unebenheiten erscheinen wie Wunden.

Auffallend ist heuer, dass nahezu jede Galerie auch Skulpturen mitgebracht hat, bei Krinzinger ein Werk von Gironcoli, die Galerie Raum mit Licht zeigt Skulpturen von Roman Pfeffer und Mario Mauroner die große Figur „Shelter“ von Manfred Erjautz. War es eine schwierige Entscheidung zwischen Köln und Brüssel? „Die Art Cologne ist eine sehr deutsche Messe, wir brauchen ein internationales Umfeld“, betont Galerist Maroner. Ähnlich argumentiert auch die Berliner Galerie Kuckei & Kuckei, die Guy Tillims Fotografien von afrikanischen Kindersoldaten (80.000) mitgebracht hat: „Über Köln denken wir schon lange nicht mehr nach, wir gehen auf internationale Messen.“

50. Art Brussels: Tour & Taxis, Brüssel, 19 bis 22 April