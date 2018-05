Marie Janssen: Die Hüterin des Feuers

Selbst wenn man sie am helllichten Tage und in der beginnenden warmen Jahreszeit trifft: Wenn Marie Janssen von ihren aufwendig gestalteten Kachelöfen und über die Hintergründe ihrer Arbeit erzählt, fühlt man sich gleich in kürzere, kältere Tage zurückversetzt. Und kann sich, leicht schaudernd, vorstellen, wie in einem bitterkalten Winter in alter Zeit in Decken gehüllte Menschen aus allen Ecken des Heims herbeikamen, um an diesem, dem einzigen warmen Ort des Hauses, beisammenzusitzen, Geschichten zu erzählen oder auf die geheimnisvolle Kraft des Feuers zu vertrauen.

Dass Marie Janssen sich überhaupt an die Aufgabe gewagt hat, Kachelöfen zu bauen und eine neue Formgebung für sie zu suchen, hat mit einem Hobby ihrer Mutter zu tun: Diese begann nämlich, nachdem die Familie ein Bauernhaus am Land gekauft hatte – Marie Janssen wuchs in Bayern auf –, selbst Öfen zu bauen. „In unserem Haus stehen fünf davon“, erzählt Janssen, die später nach Wien ging, um an der Universität für angewandte Kunst zu studieren. Da allerdings war sie in der Malereiklasse von Johanna Kandl eingeschrieben und zählte nicht etwa, wie man heute annehmen könnte, zu den Bildhauern oder Keramikspezialisten. „Wir waren frei, unsere Arbeit so anzulegen, wie wir wollten. Dieser interdisziplinäre Geist ist an der Angewandten vielleicht besonders ausgeprägt“, sagt Janssen.

Nach Abschluss des Malereistudiums im Jahr 2014 nutzte sie die Möglichkeit, im Rahmen des sogenannten Meisterjahres Zugang zu Werkstätten der Universität zu bekommen. Diejenige, in die es sie zog, war die Keramikwerkstätte, wo Janssen dann auch ihren ersten von bislang fünf Tuchöfen baute. „Ich fand es von Anfang an interessant, für den Kachelofen eine Form zu finden, die sich nicht der Architektur unterordnet, sondern die das Skulpturale betont und den Raum dominiert“, erinnert sich Janssen an ihre ursprünglichen Beweggründe.

Gespenstische Gestalt. Wenngleich der Kachelofen eine zutiefst alpenländische Erscheinung ist und mutmaßlich sogar in einem Tiroler Tal entstand, ist in den vergangenen Jahrzehnten kaum etwas hinsichtlich einer innovativen Formgebung geschehen. Diesen Zustand zu ändern, ist Marie Janssen angetreten, wobei sie sich nicht nur um die Sichtbarmachung der Wärmequelle bemüht, sondern auch um die Gestaltung des Ortes, der früher der unbestreitbare Mittelpunkt im Gesellschaftsleben war. Die „Neuerfindung eines Zentrums im Haus“, von der sie spricht, geht Hand in Hand mit einer großen Hochachtung vor der „ambivalenten Natur in der Beziehung der Menschen zum Ofen“. Als Wärmequelle geschätzt und gebraucht, zugleich als potenziell zerstörerische Feuerstelle gefürchtet: „Der Ofen steht für das Heimelige und das Unheimliche. Darum habe ich mich auch eingehend mit seiner Bedeutung in einer Anthologie völkischen Aberglaubens beschäftigt“, führt Marie Janssen aus, wie sie dem Designprozess eine theoretische Ebene beifügte. Viele der von dem berühmten Volkskundler Viktor Geramb für seine Untersuchung völkischen Aberglaubens zusammengetragenen Fakten über Öfen und Feuerstellen inspirierten ihre Arbeit, und so verfiel sie auch auf die Anmutung des mit einem Tuch verhüllten, rätselhaften Körpers. „Gerade wenn man an den Ofen denkt, der langsam auskühlt und dessen Oberfläche allmählich Körpertemperatur annimmt, dann ist er wie ein Lebewesen im Wohnraum.“

Entbrannt. Diesen Ofen baute Janssen in der Kartause Mauerbach. – (c) Steffi Eckelmann

Handwerkskunst. Entscheidend für den handwerklichen Charakter dieser Tuchöfen ist die Zusammenarbeit mit Hafnermeistern, die nach traditioneller Bauweise die unter der Keramik verborgene Brennkammer bauen. „Ich finde es schön und wichtig, diesen Aspekt mitzubedenken und nach Partnern zu suchen, die sich auf meine Arbeit einstellen“, sagt Janssen. Umso wichtiger erscheint dieses Engagement, da das Handwerk durch neue Regulierungen bedroht scheint: „Bei der traditionellen Bauweise verwendet man günstige Materialien, das Kostspielige ist die Arbeitskraft. Die Brennzelle besteht aus Lehm und Schamottsteinen. Es ist aber nicht gewährleistet, dass ein handwerklich gebauter Ofen neue Feinstaubtests, die als Standard eingeführt werden sollen, auf Anhieb bestehen“, erzählt sie. Darum würden sich immer weniger Menschen dafür entscheiden, einen Hafner zu beauftragen – das Risiko, einen fertigen Ofen wieder abbauen zu müssen, sei zu groß und steigere die Kosten enorm. Solange sie nur kann, möchte Janssen aber auf die Verwendung industriell gefertigter Heizeinsätze, über die das Keramikkonstrukt dann einfach übergestülpt wird, verzichten.

Ihr handwerklich interessantestes Projekt bislang war die Fertigung eines im Freien stehend gebrannten Ofens in der Kartause in Mauerbach, wo sie ein Aufenthaltsstipendium absolvierte. In den Keramikmantel arbeitete Janssen hier glitzernden Flusssand ein, der mit dem Ort des Entstehens eine zusätzliche Verbindung herstellen soll. Während bei anderen Öfen einzelne Keramikkomponenten am Ende zusammengefügt werden müssen, wurde dieses Exemplar als Einheit innerhalb eines umgebenden Mantels gebrannt: „Die Entwicklung dieser Feldbrandtechnik war auch für die beiden beteiligten Hafner ein Experiment, so etwas wird heute kaum mehr gemacht.“

Feuer für London. Ihr differenzierter und wohldurchdachter Zugang beschert Marie Janssen wohlwollende Reaktionen auf ihre Arbeit. Auch der Kustode der Keramiksammlung am Museum für angewandte Kunst in Wien, Rainald Franz (Sohn von Rosemarie Franz, der „Autorin des Kachelofenbuchs schlechthin“, wie Janssen sagt), zeigte sich erfreut über ihren innovativen Vorstoß in einem etwas verkümmernden Bereich. Die Folge sind eine Einzelpräsentation ihrer Arbeit im Museum sowie die Beteiligung an der großen „Handwerk“-Ausstellung des MAK Anfang 2017. Aufgrund dieser wurde auch Sheila Loewe, die auf der Suche nach geeigneten Kandidaten für den seit 2016 von der spanischen Luxusmarke vergebenen Loewe Craft Prize an das Museum herantrat, auf Janssens Arbeit aufmerksam.

Und tatsächlich wurde einer der Tuchöfen von der internationalen Jury für die Finalteilnahme ausgesucht, was Janssen nicht nur eine Beteiligung an einer Ausstellung im London Design Museum einbringt, sondern auch die Aussicht auf 50.000 Euro Preisgeld, ausgelobt von der zum LVMH-Konzern gehörenden Modemarke. Eigens für diese Ausstellungsbeteiligung hat Janssen während eines Staatsstipendiums durch das Bundeskanzleramt ihren bislang kleinsten Tuchofen gebaut: Er misst nur 1,30 Meter und ist damit halb so groß wie Janssens bislang größte Heizskulptur, wenn man so will. Verkauft hat die junge Frau übrigens noch keinen der fünf, die momentan nicht ausgestellten verwahrt sie in einem Lager in Bayern. Offenbar fällt es ihr ein wenig schwer, ihre wärmenden Zimmergenossen in die Kälte der Welt zu entlassen.

Tipp Loewe Craft Prize. Ab 4. Mai sind die Arbeiten aller Finalisten im Design Museum in London zu sehen. Am Vorabend wird der siegreiche Beitrag gekürt. www.designmuseum.org