Die Documenta bekommt eine neue Generaldirektorin

Sabine Schormann wird neue Geschäftsführerin der Kunstausstellung Documenta in Kassel. Die 55-Jährige wechselt im Herbst von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung als Generaldirektorin nach Kassel, wie der documenta-Aufsichtsratschef und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Mittwoch in Kassel mitteilte.

Die gemeinnützige Documenta GmbH war wegen eines Millionendefizits bei der Ausstellung im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten. Zum 1. April hatte der Musikmanager Wolfgang Orthmayr übergangsweise die Geschäftsführung übernommen, er folgte auf die Kunsthistorikerin Annette Kulenkampff.

(APA/dpa)