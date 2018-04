90er-Jahre-Ausstellung im Musa: Alles war möglich, auch das Malen

Im TV lief „Twin Peaks“, im Kino Quentin Tarantino, und in Wien trug man dazu natürlich Helmut Lang, der damals auf der Wiener Angewandten Mode unterrichtete. Im neuen Kunsthalle-Wien-Container am Karlsplatz befriedigte sich eine junge Elke Krystufek selbst, in der neuen Generali Foundation begann derweil die Lecture-Befriedigung der intellektuellen Metaebene des Kunst-und-Kontext-Diskurses innerhalb der postkolonialistischen Institutionskritik (oder so). Während der US-Künstler Lawrence Weiner im Rahmen der Wiener Festwochen „Smashed to Pieces (In the Still of the Night)“ auf den Flakturm im Esterházypark schrieb und Elfie Semotan Martin Kippenberger heiratete.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)