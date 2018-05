Kulturforum New York neu besetzt

Ohne viel Aufsehen darum zu machen, wurde bereits beim Ministerrat am 28. April der wichtigste kulturpolitische Posten Österreichs im Ausland neu besetzt, die Leitung des Kulturforums New York. Statt Christine Moser, die 2013 Andreas Stadler nachfolgte, wird künftig Michael Haider die auch architektonisch prominente Institution in Manhattan führen. Wann genau die Übergabe stattfindet, ist zumindest in New York noch nicht bekannt, wo man an der großen Herbst-Ausstellung „Women Now“ arbeitet.

Die Pressestelle des Außenministeriums, in der Haider momentan noch arbeitet, war bis Redaktionsschluss für genauere Infos nicht erreichbar. Haider, Sohn des ehemaligen Kultur-Ressortleiters der „Presse“, Hans Haider, leitete jedenfalls schon einmal eines der 29 österreichischen Kulturforen, das in Tokio. Er studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Soziologie in Wien.

(sp)