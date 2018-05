Comic-Reportagen: Zwischen Erschütterung, Kopfschütteln und Faszination

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, sagt man. Für einen Tageszeitungsjournalisten ein nicht gerade motivierender Befund, den ein flüchtiger Blick in – eben – die Zeitung von gestern auch noch zu stützen scheint. Was da noch aktuell und brisant sein mochte, ist mittlerweile weit mehrheitlich kalter Medienkaffee, und selbst das erregendste Gerücht von ehedem ist längst falsifiziert – oder hat sich ohnehin in ein viel weniger attraktives Faktum verwandelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)