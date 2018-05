Wählerische Käufer in NY

Es waren die zwei am meisten gehypten Bilder der New Yorker Frühjahrsauktionen: Pablo Picassos „Junges Mädchen mit Blumenkorb“ aus der Rockefeller-Sammlung und Amedeo Modiglianis „Liegender Akt (auf der linken Seite)“. Beiden wurde zugestanden, dass sie einen neuen Rekordpreis erzielen und sich die Interessenten ein Bietergefecht liefern würden. Doch das trat nicht ein.

Picassos Mädchenakt aus der Rosa Periode war bei Christie's nach wenigen Minuten für 115 Millionen Dollar verkauft. Picassos Rekord liegt bei 179,4 Millionen Dollar für „Les femmes d'Alger“. Sotheby's erging es mit Modigliani nicht besser. Das Bild wurde inklusive Verkaufsprämie für 157 Millionen Dollar verkauft, der bisherige Höchstpreis liegt bei 170,4 Millionen Dollar. Medienberichten zufolge gab es im Vorfeld einen garantierten Verkauf. Bei der Auktion selbst fand sich kein Käufer, der diesen Preis zu überbieten bereit war. Keine Frage, die erzielten Preise gehören zu den höchsten, die auf den Auktionen zugeschlagen wurden. Sotheby's feierte das teuerste versteigerte Gemälde in der Geschichte des Hauses. Und dennoch: Aufgrund der extrem hohen Erwartungen an diese beiden Bilder waren die Resultate irgendwie enttäuschend.

Christie's konnte den Picasso bei der Rockefeller-Auktion mit diversen anderen Rekorden ausgleichen, darunter waren Monets „Seerosen“, die für 84,7 Millionen Dollar zugeschlagen wurden oder „Odalisque couchée aux magnolias“ von Henri Matisse, das mit Prämie 80,8 Millionen Dollar brachte. Für die gesamte Rockefeller-Auktion wurden 830 Millionen Dollar erlöst, und damit wurde der vorsichtige Gesamtschätzwert von 500 Millionen Dollar mehr als übertroffen.

Interessanterweise scheinen die Sammler bei Picasso derzeit besonders wählerisch zu sein. Während das Porträt von Picassos Liebhaberin Marie-Thérèse Walter, „Le Repos“, für 32,5 Millionen Dollar zugeschlagen wurde und damit in den Schätzungen von 25 bis 35 Millionen Dollar lag, blieben andere Werke unverkauft. Von elf angebotenen Arbeiten blieben fünf liegen. Darunter auch „Femme au chien“, das mit einer Schätzung von zwölf bis 18 Millionen Dollar an den Start ging.

Reüssiert hat Sotheby's hingegen mit „Lake George with White Birch“ der amerikanischen Künstlerin Georgia O'Keeffe. Das auf vier bis sechs Millionen Dollar geschätzte Bild stieg auf 11,3 Millionen Dollar inklusive Prämie.



Brancusi und Malewitsch. Vergleichsweise lebhaft war die Impressionismus- und Moderne-Auktion, die Christie's am Folgetag abhielt. Nur vier der 37 aufgerufenen Lose blieben unverkauft, und 31 der 33 verkauften Werke erzielten mehr als eine Million Dollar. Während die Verkäufe gut liefen, hatte das Auktionshaus im Vorfeld ein paar Schwierigkeiten. So musste Picassos Selbstporträt „Le Marin“, das auf 70 Millionen Dollar geschätzt war, aufgrund einer Beschädigung während der Preview in New York zurückgezogen werden. Auch ein zweites Werk des Künstlers, „Femme au chat assise dans un fauteuil“, wurde aus nicht kommentierten Gründen zurückgezogen. Medienberichten zufolge hatten beide Werke eine Garantie.

Bei dieser Auktion gingen die Rekorde mit Ansage auf. Den höchsten Preis der Auktion und einen neuen Rekord für den Künstler erzielte Kasimir Malewitschs „Suprematist Composition“ aus dem Jahr 1916, das für 85,8 Millionen Dollar den Besitzer wechselte. Es war auf um die 70 Millionen Dollar geschätzt. Das Bild hielt schon seit 2008 den Rekord für Malewitsch. Nach einer Restitution hatten die rechtmäßigen Erben Sotheby's mit dem Verkauf des Werks beauftragt. Es hatte 60 Millionen Dollar erzielt. Das Bild war 2014 in der großen Malewitsch-Retrospektive in der Tate Modern zu sehen gewesen.

Das zweite Topwerk der Auktion war Constantin Brancusis Bronze „La Jeune Fille Sophistiquée (Portrait de Nancy Cunar)“ aus dem Jahr 1932, das ebenfalls mit einer Schätzung von 70 Millionen Dollar ins Rennen ging. Nach einem Bietgefecht zwischen drei Interessenten wurde es schließlich für 71 Millionen Dollar inklusive Gebühren verkauft. Skulpturen von Brancusi kommen selten auf den Markt. Zuletzt kam „La Muse Endormie“ aus dem Jahr 1913 vergangenen Mai zur Versteigerung und erzielte ebenfalls bei Christie's 57,4 Millionen Dollar – den bis Dienstagabend gültigen Rekord für den Künstler. „La Jeune Fille Sophistiquée“ war im Besitz der Sammlung von Elizabeth und Frederick Stafford, die die Skulptur 1955 um 5000 Dollar direkt beim Künstler kauften. Über die vergangenen 40 Jahre war sie eine Leihgabe im Metropolitan Museum of Art in New York.

Auffallend war, dass vergleichsweise wenige impressionistische Werke unter den Auktionsangeboten waren. Was vermutlich daran liegt, dass kaum hochwertige Ware auf den Markt kommt. Deshalb stach die Landschaft „Vue de l'asile et de la Chapelle Saint-Paul de Mausole (Saint-Remy)“ von 1889 von Vincent van Gogh ins Auge. Das auf 35 bis 55 Millionen Dollar geschätzte Bild wechselte für 39,7 Millionen Dollar den Besitzer. Zuletzt war es 2012 auf dem Markt und wurde von Christie's in London für 16 Millionen Dollar verkauft. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)