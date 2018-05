Steirischer Herbst: Ihr Lieblingskünstler? Waldmüller

Ihre Vorgängerin, Veronika Kaup-Hasler, ist gerade in Wien als neue Kulturstadträtin gelandet. Die neue Intendantin des Steirischen Herbsts, dieses langgedienten Grazer Avantgardefestivals, folgt ihr sozusagen, wenn auch nur tageweise. Ekaterina Degot ist gerade mit ihrer ersten Künstlerliste auf PR-Tour. Schon daran merkt man den Background der 1958 in Moskau geborene Kunsthistorikerin. Künstlerlisten sind typisch für Kunstgroßausstellungen. Beim „Herbst“ gab es so etwas, wenn überhaupt, schon lange nicht mehr. Es ist ein Mehrspartenfestival, in dem bildende Kunst mal mehr, meist weniger im Vordergrund stand.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2018)