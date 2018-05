Schafhausen will Kunsthalle Wien früher verlassen

Die Aussendung sorgte am Mittwoch für hektisches Rätselraten innerhalb der Wiener Kunstszene: Nicolaus Schafhausen gab bekannt, dass er seinen Vertrag als Direktor der Kunsthalle Wien vorzeitig beenden werde – und zwar mit Ende März 2019, also drei Jahre vor Ablauf seiner zweiten Periode. Erst vorigen Sommer hatte ihm SP-Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny diese bewilligt.

Schafhausen erklärt seinen Schritt nicht ganz widerspruchsfrei: „In der derzeitigen nationalistischen Politik in Österreich und der europäischen Situation sehe ich die Wirkungsmächtigkeit von Kulturinstitutionen wie der Kunsthalle Wien für die Zukunft in Frage gestellt.“ Er möchte künftig „die Produktionsbedingungen und Möglichkeiten von Kulturdiskurs im institutionellen Kontext auf einer sehr viel grundsätzlicheren Verhandlungsebene als innerhalb einer klassischen Institution machbar oder sinnvoll ist, untersuchen und gestalten“.

Wie und wo er in diese neuen Tiefen vorzustoßen gedenke, verrät er (noch) nicht. Auch nicht, warum er gerade die städtische, von einer sozialistischen Kulturpolitik geprägte Kunsthalle nicht als Hort eines möglichen Widerstands gegen die von ihm so bezeichnete „nationalistische Politik“ positionieren möchte. Es bleibt zu vermuten, dass der 1965 in Düsseldorf geborene Kurator und Kulturmanager, der nie richtig in Wien angekommen schien, schlicht ein besseres Angebot erhalten hat. Denn die Bundesregierung besteht schließlich schon ein Weilchen. Und falls ihm deren Politik tatsächlich erst jetzt auffiel, warum tritt er dann nicht sofort zurück?

Besucherzahlen gingen bergab

Interessant ist der Zeitpunkt auch dahingehend, dass sein Mentor Mailath-Pokorny ebenfalls gerade den Rücktritt verkündete. Mailath hatte Schafhausen, den er 2012 statt dem zurückgetreten Gerald Matt berief, immer den Rücken gestärkt. Trotz Kritik, vor allem in den ersten Jahren. Das Programm wirkte exklusiv, wenig zugänglich, verschroben; das beliebteste Format für die österreichische junge Szene, „Lebt und arbeitet in Wien“, wurde abgeschafft. Die Besucherzahlen gingen zurück, wie heftig das Debakel wirklich ist, kann schwer eruiert werden, nachdem Schafhausen die Zählmethode änderte. Jedenfalls verschloss er sich anhaltender lokaler Kritik, berief sich auf punktuelle internationale Kritik, die auffällig, teils fast diametral positiver ausfiel. Der Kulturmanager, der vorher in Rotterdam, Frankfurt, Köln etc. tätig war, ist bestens vernetzt. Wo auch immer er 2019 landen wird, wünscht man ihm jedenfalls mehr Glück. Und der neuen Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler ein glücklicheres Händchen bei der Bestellung dieser für die Wiener Künstler so wichtigen Institution. (sp)

