Kunsthalle-Direktor Nicolaus Schafhausen: "Kann nicht mit FPÖ an einem Tisch sitzen"

Die türkis-blaue Regierung hat Nicolaus Schafhausen in seinem Statement, mit dem er am Mittwoch seinen baldigen Abschied als Direktor der Kunsthalle Wien verkündete, nicht direkt als Grund für seine Entscheidung angegeben: Er wolle „aufhören, wenn es am schönsten ist“ und suche „neue Herausforderungen“, hieß es da. Auf die „derzeitige nationalistische Politik“ wies er in einem anderen Satz hin: Die „Wirkungsmächtigkeit von Kunst“ sei in solchen Zeiten „stark eingeschränkt“.

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ präzisierte er nun, was er damit meinte: Konkrete politische Weisungen habe es zwar nicht gegeben, doch sitze man bei Projekten, die in Zusammenarbeit mit dem Bund entstehen, „künftig Vertretern einer rechtspopulistischen Regierung gegenüber“. Hypothetische Gespräche mit dieser Regierung seien für Schafhausen undenkbar: „Ich kann mich nicht mit Leuten von der FPÖ an einen Tisch setzen, ich will auch nicht mit denen verhandeln.“ Auch die ÖVP habe als „Steigbügelhalterin für eine gefährliche Partei“ eine Grenze überschritten.

"Belastende Signale"

Mit Kulturminister Blümel (ÖVP) habe er zwar nie Kontakt gehabt, sagte er, mit dessen Vorgängern aber schon – obwohl die Kunsthalle von der (rot regierten) Stadt Wien finanziert wird. "Das, was Blümel und seine politischen Partner mit dem Österreichischen Rundfunk vorhaben oder bereits angefangen haben, empfinde ich als problematisch", sagte Schafhausen. Auf den Einwand hin, dass die Regierung in den Kulturbegriff bisher nicht eingegriffen habe, meinte er: "Die Signale, die gesendet werden, wirken belastend auf Kunst und Kultur."

Nicolaus Schafhausen leitet die Kunsthalle seit 2012, sein Vertrag galt eigentlich bis 2022. Am Mittwoch verkündete er, dass er seinen Posten mit 31. März 2019 vorzeitig niederlegen wird. Er wolle künftig außerhalb der gängigen Kunstinstitutionen tätig sein: "Ich sehe es als logische und konsequente Weiterentwicklung meiner bisherigen Arbeit, zukünftig die Produktionsbedingungen und Möglichkeiten von Kulturdiskurs im institutionellen Kontext auf einer sehr viel grundsätzlicheren Verhandlungsebene, als sie innerhalb einer klassischen Institution machbar oder sinnvoll ist, zu untersuchen und zu gestalten." Genaueres gab er nicht bekannt.

