Da Vincis "Salvator Mundi" wird in Abu Dhabi ausgestellt

Zum teuersten Bild der Welt wurde Mitte November ein Leonardo da Vinci zugeschriebenes, 500 Jahre altes Ölgemälde namens „Salvator Mundi“: Es zeigt Christus als Heiland der Welt, die rechte Hand zum Segen erhoben, die linke hält eine Kristallkugel. Das Auktionshaus Christie's in New York gab nur die Kaufsumme – 450,3 Millionen Dollar – bekannt, nicht aber den Käufer.

Nun hat der Louvre Abu Dhabi angekündigt, das lange verschollene Gemälde von Leonardo da Vinci demnächst auszustellen. "Salvator Mundi" soll demnach ab dem 18. September in dem Ableger des Pariser Louvre in den Vereinigten Arabischen Emiraten gezeigt werden.

"Lange Zeit verloren und versteckt, wird das Meisterwerk von Leonardo da Vinci unser Geschenk an die Welt sein", erklärte der Leiter der Behörde für Kultur und Tourismus des Wüstenemirats, Mohammed Chalifa al-Mubarak, am Mittwoch. Das 500 Jahre alte Ölgemälde war Mitte November in New York für die Rekordsumme von 450,3 Millionen Dollar (385,7 Millionen Euro) versteigert worden.

Die Identität des Käufers war im vergangenen Jahr nicht bekannt geworden, es gab aber natürlich Spekulationen. Im Dezember berichtete die "New York Times" dann, es handle sich um den saudiarabischen Prinzen Badr bin Abdallah. Das "Wall Street Journal" schrieb später, dieser habe im Auftrag von Saudi-Arabiens mächtigem Kronprinz Mohammed bin Salman gehandelt. Prinz Badr wurde diesen Monat zum Kulturminister ernannt.

(APA/AFP/red.)