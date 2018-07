Spider-Man und Doctor Strange: Comic-Zeichner Steve Ditko gestorben

Anfang der Sechzigerjahre, in einer Ausgabe "Amazing Fantasy aus dem Jahr 1962, sollten Steve Ditko und Stan Lee Comic-Geschichte schreiben: Gemeinsam erdachten sie die Figur des Spider-Man für den Verlag Marvel Comics. Schon kurze Zeit später gab es monatlich die „The Amazing Spider-Man“-Hefte zu kaufen.

Ditko arbeitete danach an der Figur Doctor Strange, doch nach einem Streit mit Lee verließ er den Marvel Verlag 1966. Nachdem er für andere Verlage wie DC Comics zeichnete, kehrte er später wieder zu Marvel zurück. Sein Squirrel Girl hatte 1990 ihren ersten Auftritt.

Der Zeichner war kein Mann, der gerne in der Öffentlichkeit stand, nur ungern gab er Interviews - auch nicht für den BBC-Film „In Search of Steve Ditko“ der sich seinem Leben widmete. Auch Filmpremieren oder den Kontakt zu Fans mied er. Während seine Comicfiguren Weltruhm erlangten, blieb Ditko lieber im Hintergrund.

Mit 90 Jahren gestorben

Die New Yorker Polizei teilte nun mit, dass Ditko schon am 29. Juni tot in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden worden war. Der Zeichner wurde 90 Jahre alt, zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben.

Als Reaktion auf seinen Tod bekundeten zahlreiche Künstler aus der Szene auf Twitter ihr Beileid. Der britische Autor Neil Gaiman schrieb etwa über Ditko: "Ich weiß, dass ich eine andere Person geworden bin, weil er auf dieser Welt war." Und auch Marvel Studios postete ein Bild von Spider-Man mit hängendem Kopf: "Danke Steve!"

Steve Ditko was true to his own ideals. He saw things his own way, and he gave us ways of seeing that were unique. Often copied. Never equalled. I know I'm a different person because he was in the world. pic.twitter.com/2GFSA86Btj — Neil Gaiman (@neilhimself) 7. Juli 2018

We all want to leave our mark on the world - this guy crushed it.

He made so many people so happy and changed lives - most of all, mine!

Thank you Steve - your life lives on man, thank you #SteveDitko — Tom Holland (@TomHolland1996) 8. Juli 2018

Thank you, Steve. Rest in peace. pic.twitter.com/sDCYlciRxh — Marvel Entertainment (@Marvel) 8. Juli 2018

(wal)