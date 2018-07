Hortons "WOW"-Ausstellung im Leopold Museum wird verlängert

Mehr als 250.000 Besucher sahen seit der Eröffnung im Februar die Ausstellung "WOW! The Heidi Horten Collection" im Wiener Leopold Museum. So viele, dass man verlängert: Sie ist statt bis 29. Juli nun bis 3. September zu sehen.

Einen ganzen Saal füllt feinster deutscher Expressionismus, die gemeinsame Liebe Heidi Hortens und ihres Ehemanns. Den Rest sammelte sie allein, nach seinem Tod, den Großteil in einigen Auktionen in den 1990er-Jahren, seither beraten von der damaligen Sotheby's-Österreich-Leiterin Agnes Husslein.

Der reißerische Titel der Ausstellung ist jedenfalls "genial gewählt, wenn man im Saal mit der Pop-Art steht", schreibt Almuth Spiegler in ihrer Ausstellungskritik. Und: Vieles, was man jetzt sehen kann, sieht man hier selten bis nie und wenn nur temporär: Einige sehr schöne Werke von Francis Bacon, die Pop-Art mit Ikonen von Warhol bis zu den Ausläufern in Deutschland, drei Gerhard-Richter-Bilder etwa.

