Kunstmarkt zeigt sich stark

Die erste Hälfte des Jahres 2018 verlief laut Bericht der Kunstmarktdatenbank Artprice für den Kunstmarkt sehr positiv. So wurden bei Auktionen in den ersten sechs Monaten 8,45 Milliarden Dollar umgesetzt, das ist ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 sei der Markt gereift mit einer hohen Transaktionszahl. Mehr als 250.000 Lose seien im Semester verkauft worden.



Topmarkt. Die Umsatzschwankungen in den letzten Jahren seien vor allem von ein paar wenigen Toplosen abhängig. 0,1 Prozent der Transaktionen spielten sich über fünf Millionen Dollar ab, generierten aber 40 Prozent des Gesamtumsatzes. Einen wesentlichen Beitrag lieferte hier die Rockefeller-Auktion bei Christie's im Mai, die zahlreiche Werke über fünf Millionen Dollar versteigerte. Allein Picassos „Fillette à la corbeille fleurie“ brachte inklusive Taxe 115 Millionen Dollar ein. Zu den weiteren Topergebnissen dieser Auktion zählten Claude Monets „Nymphéas en fleur“ für 85 Millionen Dollar und Henri Matisses „Odalisque couchée aux magnolias“ für 81 Millionen Dollar. Das teuerste Werk des Halbjahres wurde aber von Konkurrent Sotheby's verkauft: Amedeo Modiglianis „Nu couché (sur le côté gauche)“ wechselte für 157 Millionen Dollar den Besitzer.

Im Ländervergleich liegen die USA an erster Stelle vor Frankreich, China und Großbritannien. New York war mit einem Umsatz von 3,3 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr unangefochtener Spitzenreiter der Kunstmarktmetropolen.

London hat sich ebenfalls wieder als starker Umschlagplatz für Kunst erwiesen. Vor allem bei den europäischen Schwergewichten kann London durchaus mit New York mithalten. So ist die Stadt an der Themse laut Artprice beispielsweise der führende Markt für Arbeiten von Gerhard Richter aber ebenso für Picasso.

Interessant ist, dass im Hochpreissegment vor allem Museen wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen haben. „Rund drei Viertel der Käufe über eine Million Dollar entfallen auf Museen“, sagt Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice. Dieser Trend werde von vielen Museumsneugründungen unterstützt. „Seit dem Jahr 2000 wurden mehr Museen eröffnet als in der gesamten Periode des 19. und 20. Jahrhunderts“, so Ehrmann. Allein in China würden jährlich rund 700 Institutionen eröffnen. Allerdings handelt es sich hier großteils um Privatmuseen.

Diese vielen neuen Museen sind auch ein Grund, dass China mit einem Umsatz von zwei Milliarden Dollar weltweit zu den drei größten Märkten zählt. Den höchsten Preis von 23,3 Millionen Dollar erzielte das Auktionshaus Poly in Hongkong für ein abstraktes Werk des chinesischen Künstlers Zao Wou-Ki. Chinas Markt durchläuft zudem gerade eine Restrukturierung. Zu den großen Fortschritten zählt, dass es nun eine strenge Regulierung gibt, die sofortige Zahlung nach der Auktion vorsieht. China hatte große Probleme mit unbezahlten Zuschlägen. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)