Nitsch zum 80. Geburtstag: „Ich werde natürlich weiterleben“

Was habt's Ihr mit dem Museum gemacht?“ Die Enttäuschung ist dann doch da, als wir nicht finden, was wir suchen. Das erste, angeblich noch farbbespritzte Atelier Hermann Nitschs, in einer Kammer unterm Dach des Wiener Technischen Museums. Dort ist er mit 20, nach Abschluss der „Grafischen“, „eine Art Grillparzer-Job“ (Nitsch) als Gebrauchsgrafiker angetreten. Dort fanden ab 1960 seine ersten Malaktionen statt, dort feilte er am Orgien Mysterien Theater. Anlässlich seines 80. Geburtstags am 29. August bat die „Presse“ den Aktionisten zu dieser (erfolglosen) Spurensuche. Das Kammerl musste wohl dem letzten Umbau weichen. Dafür bekam Nitsch Einblick in seinen alten Personalakt, in dem die Sorge formuliert ist, dass die „neue Kunstrichtung, die er in seiner Freizeit propagiere“, den Ruf des Museums schädigen könnte.



Die Presse: Gekündigt haben aber Sie.



Hermann Nitsch: Ich habe 1963 mit dem Otto Muehl das „Fest des psycho-physischen Naturalismus“ veranstaltet – da wusste ich, das geht nicht gut aus, wenn ich bleibe. Ich habe dann versucht, Geld mit Kino-Aufsicht und Kinder-Porträts zu verdienen. Richtig leben von meiner Kunst konnte ich erst nach der documenta-Beteiligung 1972.



Erinnern Sie sich gern an die Zeit hier?