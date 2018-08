Ein Álvarez mit neuer Stimme

Die Soloauftritte von Marcelo Álvarez sind in den vergangenen Jahren rar geworden. Beim Festival in Laibach war der Tenor nun endlich wieder einmal in einem Arienabend zu erleben. Begleitet von den Zagreb Philharmonic unter Constantine Orbelian, wählte Álvarez mit Arien von Lalo, Bizet, Massenet, Zandonai, Cilea, Leoncavallo und Puccini ein apartes Programm.

Doch hatten seine Verehrer nicht nur über Musik zu diskutieren. Jenseits der künstlerischen Leistung konnte Álvarez in den vergangenen Monaten offenkundig auch in einer ganz anderen Disziplin reüssieren: Es gelang ihm, nach Jahrzehnten wieder zu seinem Idealgewicht zurückzukehren. Schlank und rank wie zu Beginn seiner Tenorkarriere präsentierte er sich den Festspielgästen. Dafür, so weiß der Tenor abseits des Konzertpodiums zu berichten, galt es auch, die Stimmtechnik den neuen körperlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Übung gelang, wie in Laibach deutlich zu hören war. Das Stimmtimbre ist heldischer geworden, verbindet aber Álvarez' bekannt natürliche, lyrische Phrasierung mit der essenziellen Kraft eines dramatischen Tenors. Bei musikalischen Höhepunkten führt das zu aufregenden stimmlichen Effekten.

Don José, viel dramatischer geworden

Als Einstieg für sein Programm wählte Álvarez „Vainement, ma bien aimée“ aus Lalos „Roi d'Ys“, wie um zu beweisen, dass er trotz verstärkter heldischer Ambitionen immer noch mit fein nuanciertem Mezzavoce zu reüssieren weiß. Nach der folgenden „Blumenarie“ aus Bizets „Carmen“ war auch dem letzten Skeptiker im Saal klar, dass Álvarez seine Stimme erfolgreich neu ausgerichtet hat. Sein Don José klingt heute wesentlich dramatischer als früher, ohne jedoch in den lyrischen Passagen seinen bekannten Schmelz eingebüßt zu haben.

In Massenets wehmütig und eindringlich phrasiertem „Ô souverain“ aus dem „Cid“ fehlte denn auch jeglicher Anflug jener Larmoyanz, die Álvarez zuzeiten nicht fremd war. Italianità dann nach der Pause: Mit Romeos „Giulietta, son io“ aus dem dritten Akt von Zandonais „Giulietta e Romeo“ war der Dramatiker Álvarez dann in seinem Element und ließ das Publikum spätestens auf dem Höhepunkt der Steigerungswelle mit „Oh! Morta! Morta! Damnato me!“ das Konzertpodium vergessen. Höchst ausdrucksvoll aus lyrisch-sinnlichem Beginn in einem atemberaubenden Bogen zum hohen B gesteigert dann Federicos Lamento aus Cileas „Arlesiana“: Makellose Phrasierungskultur verhindert hier jeglichen Anflug von Vulgarität.

Der Wechsel zum Dramatischen folgte unmittelbar mit „Recitar . . . Vesti la giubba“ aus Leoncavallos „Pagliacci“: Ein Canio mit dramatischem Biss und strahlendem Metall in der Mittellage und Höhe, irritiert nur durch die besonders in dieser Arie allzu langsamen Tempi von Constantine Orbelian. Bei Puccinis „E lucevan le stelle“ vermochte Álvarez dann nicht mehr konzertgerecht ruhig zu stehen: Cavaradossis Leiden überwältigten nicht nur das Publikum. Von den Standing Ovations ließ sich der Tenor dreimal zu einer Encore überzeugen, zweimal aus spanischen Gefilden und einmal aus italienischen („O sole mio“).



Marcelo Álvarez gastiert zu Saisonbeginn an der Wiener Staatsoper als Don José in Bizets „Carmen“. Termine: 6., 9. und 12. 9. Das Laibacher Festival endet am 3. 9. (Royal Concertgebouw-Orchester unter Manfred Honeck). Zuvor gibt es als Gastspiel aus Genua Verdis „Rigoletto“ (29. 8.).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2018)