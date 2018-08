Schauplätze: "Max Bühlmann und Gerald Obersteiner"

Die Auslotung der Bandbreite, die sich zwischen diesen beiden Polen auftut, ist das Verbindende wie auch Trennende im künstlerischen Schaffen von Gerald Obersteiner und Max Bühlmann. Malerei und Skulptur sind da nur vordergründige Ordnungskategorien, hinter denen beide uvres die Kunstgrenzen ausweiten, hin zur Musik etwa, aber auch in Richtung Philosophie. Dabei bewegt sich der eine, Gerald Obersteiner (Bild), vom Organischen kommend in seinen neuen Arbeiten mehr und mehr auf eine Untersuchung kon struk tiver Gesetzmäßigkeiten zu. Dem gegenüber steht das ursprünglich stark der Geometrie und Farbe verpflichtete Werk des gebürtigen Schweizers Max Bühlmann, der sich zuletzt verstärkt mit der Verbindung von Dreidimensionalität und Funktionalität beschäftigt, etwa in Form von begehbaren Skulpturen oder spielbaren Fantasieinstrumenten. Die Wiener Galerie Jünger stellt die Werke der beiden Künstler nun unter dem Titel "Quer zur Form" in einer Two-Men-Show gegenüber.

Was ist noch zu sagen? Außer, dass beide derselbe Jahrgang sind, nämlich 1956, hatten sie auch denselben Lehrer Bruno Gironcoli, der in seinen Skulpturen das Spiel mit dem Organischen wie auch Maschinenzitaten schlechthin auf die Spitze getrieben hat.

Galerie Jünger: "Max Bühlmann und Gerald Obersteiner"

(1040 Wien, Paniglgasse 17A; 5.9. bis 10.11., www.galerie-juenger.at)