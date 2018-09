Würde bei einem Brand Klimts „Kuss“ gerettet?

Eine derartige kulturelle Katastrophe kennt man sonst nur aus Kriegsgebieten, zuletzt von gesprengten archäologischen Stätten in Syrien. Die Bilder des in der Nacht von Sonntag auf Montag in nur wenigen Stunden völlig ausgebrannten brasilianischen Nationalmuseums sind ähnlich schockierend, es blieb nur eine rauchende Ruine, der Großteil der 20 Millionen natur- und kulturhistorische Exponate umfassenden Sammlung ist verbrannt – darunter eines der wichtigsten Stücke, das berühmte menschliche Fossil „Luzia“, auch die „erste Brasilianerin“ genannt. „Luzia hat 13.000 Jahre in der Natur überlebt, aber kein halbes Jahrhundert in den Händen der Regierung“, war auf einem Plakat zu lesen, das vor allem studentische Demonstrierende nach dem Brand hochhielten. Auch Vertreter der indigenen Bevölkerung gingen auf die Straße – im Museum waren wesentliche Artefakte ihrer Kulturen untergebracht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)