Schauplätze: Die Archäologie der Buntstifte

Im Wiener Kunstkontext der kommenden Wochen spielt die Linie eine tragende Rolle. Für ihren monumentalen Zeichnungsblock „This is so me (Work)“ hat Christiane Reiter sie eng an eng, Strich um Strich auf Papiere unterschiedlicher Größen aufgetragen. Mit jeweils einem Stift bearbeitete sie insgesamt 350 Blätter, so lange, bis wieder ein Blatt voll und vom Stift nur noch ein Stummel übrig war. In sieben Monaten hat die steirische Künstlerin auf diese Weise zwei Metalletuis mit je 120 Künstlerfarbstiften des Typs „Polychromos“ sowie vier Grafitstifte verbraucht und die monochromen Blätter am Ende mittels Fälzelband zu zehn polychromen Kompositionen verbunden. Der meditativ-gestische Charakter der Zeichnung, Bewegung und Handschriftlichkeit treffen dabei auf den Faktor Zeitlichkeit. Unter dem Titel „Archäologie der Buntstifte“ präsentiert die Galerie Lindner den beeindruckenden Zyklus nun erstmals in Wien (www.galerie-lindner.at).

Die Linie steht auch Parole für die zehnte Ausgabe des Wiener Galerienfestivals curated by: Unter dem Motto „Viennaline“ soll das System Stadt in insgesamt 21 von internationalen Kuratorinnen und Kuratoren gestalteten Themen- und Gruppenausstellungen erkundet werden. Wiener Linie sozusagen (14. 9.–13. 10., www.curatedby.at).

Galerie Lindner: „Christiane Reiter: Die Archäologie der Buntstifte“ (1060 Wien, Schmalzhofgasse 13/3; 20. 9.–19. 10.).