Schauplätze: Parallel Vienna 2018

Die etwa zeitgleich zur Viennacontemporary stattfindende Alternativmesse Parallel Vienna hat sich mehr und mehr als deren wilde Schwesterveranstaltung etabliert. Basierend auf dem Konzept der Zwischennutzung leer stehender Immobilien, findet ihre sechste Ausgabe nun im markanten rosafarbenen Büropalast am Beginn der Lassallestraße statt, den Wilhelm Holzbauer um 1990 als Wahrzeichen ersonnen hat.

Im Rahmen des Programmschwerpunkts „Interventionen“ wird das Gebäude selbst als Schauplatz spektakulärer Inszenierungen genutzt. So finden sich etwa im gesamten Haus Podeste für Erwin Wurms „One-Minute-Sculptures“ verteilt. Brigitte Kowanz, Marcus Geiger, Michael Kienzer oder Christian Eisenberger wiederum haben ortsspezifische Installationen entwickelt. Neben rund 30 „Artist Statements“ – darunter die monumentale Luftskulptur „Karl Marx Light“ von Hannes Langeder (Bild) – und „50 Project Statements“ von Kunsträumen, Kunstvereinen und Künstlerprojekten ist die preislich weit unter internationalen Tarifen angesiedelte Messe auch für die eine oder andere etablierte Galerie eine interessante Alternative: So begnügen sich etwa Steinek und Bucher diesmal mit Gallery Statements an der Parallel, während andere Galerien wie Raum mit Licht, Hämmerle oder Feichtner beide Plattformen nützen.

Parallel Vienna 2018. (25.–30. September, Lassallestraße 1, ­ 1020 Wien, www.parallelvienna.com)