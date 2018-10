Donna Huanca: "Ich bevorzuge das Wort feminin"

Wir stehen im Unteren Belvedere, statt Klimt und Historie sind hier gestisch-abstrakte Malerei und Skulpturen aus Sand, Plexiglas, Latex, Haarzöpfen etc. zu sehen. Aus Lautsprechern tönen Stimmen und Geräusche, im letzten Raum riecht es intensiv. Zwischen den Donnerbrunnen-Skulpturen hocken starr zwei bemalte Modelle. Seit einigen Jahren ist die 1980 in Chicago geborene Donna Huanca, die u. a. in Frankfurt studierte, mit derartigen performativen Installationen erfolgreich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)