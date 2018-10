Husslein-Arco neue Präsidentin von Blue Shield Österreich

Ex-Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco ist zur neuen Präsidentin des Österreich-Ablegers der Kulturerbeschutz-Organisation Blue Shield gewählt worden. Sie folgt in dieser Funktion auf die nicht amtsführende Wiener Stadträtin Ursula Stenzel (FPÖ), hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Die internationale Organisation Blue Shield setzt sich für den Schutz des Kulturerbes in Kriegen und bewaffneten Konflikten, in besetzten Ländern, bei Terrorismus, Naturkatastrophen oder großen Unglücksfällen ein. Seit 2008 gibt es auch ein Österreichisches Nationalkomitee. Mitglieder sind unter anderem die österreichischen Vertretungen des Denkmalrats ICOMOS und des International Council of Museums (ICOM) sowie die Österreichische UNESCO-Kommission.

(APA)