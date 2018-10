Schauplätze: „Kay Walkowiak: Melancholia"­

Sechs unregelmäßige Fünfecke, dazu zwei gleichseitige Drei­ecke, die über zwölf Ecken miteinander verbunden und als Ganzes in einer Umkugel Platz finden würden: Berühmt gemacht hat diese ebenso rätselhafte wie auf ihre Weise vollkommene Form Albrecht Dürer. In seinem düsteren Meisterstich „Melencolia I" aus dem Jahr 1514 liegt das Polyeder wie ein Meditationsobjekt im Raum; die Seitenflächen dienen gleichsam als Projektionsflächen für Gedanken.

2013 hat der Wiener Künstler Kay Walkowiak die Form in die Gegenwart geholt, als dreidimensionales Objekt im Maßstab 1:1 nachgebaut und in den Mittelpunkt einer Videoprojektion gestellt. Einsam liegt das Polyeder nun als Monument in der Wüstenlandschaft vor einer indischen Stadt, bis eine Blasmusikkapelle in bunter Tracht die Stille mit dem schönsten und traurigsten Stück aus ihrem Repertoire unterbricht. Kay Walkowiak inszeniert diese Hommage an die europäische Geistes- und Seelengeschichte als Clash der Zeiten und Kulturen mit dem Angebot einer Überwindung der Melancholie. Für die Präsentation im Rahmen des Sotheby’s Artist Quarterly wird der Kreis zur Dürer’schen Vorlage geschlossen, indem in Vitrinen ausgelegte Kataloge auf Drucke des Meisterstichs aus dem Angebot des Auktionshauses verweisen.

Sotheby’s Artist Quarterly: „Kay Walkowiak: Melancholia" ­

(1010 Wien, Herrengasse 5; bis 20. 12. www.sothebys.com)