Digitale Kunst: Im Dom virtueller Grammatik

Vielleicht ist es irgendwie so wie mit Hermann Nitsch und dem Regietheater: Er hat die radikalsten Ansätze früh schon formuliert, sie dann in irgendwelchen Kellern durchgeführt. Und als er mit seinem Orgien-Mysterien-Theater dann endlich im Burgtheater angekommen ist, war das Regietheater schon längst da, mit mehr Geld, mehr Effekten, mehr Zuschauern – und seinen Ideen. Ähnlich geht es der Kunst, die schon früh von simulierten Welten fasziniert war. Jetzt, da die Technik dafür endlich da ist, durch Handy-Apps, durch Virtual-Reality-Brillen, ist die Unterhaltungsindustrie nicht nur schon längst da, sondern schon auf und davon in die verlockenden Weiten digitaler Überwältigung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.10.2018)