Das Museum – eine Liebeserklärung

Vor dreißig Jahren war Wien eine graue Stadt: die Fassaden der Zinshäuser verschmutzt, die prächtigen Bauten aus hellem Sandstein schwarz verfärbt, kaum Lokale, die Licht auf die Gasse geworfen hätten. Die U-Bahn fuhr abends im Viertelstundentakt, der Naschmarkt war noch nicht hip und Ananas eine Erdbeersorte. Man schenkte zwei Sorten Wein aus: rot und weiß. 1988 regierte Helmut Zilk in Wien und setzte das Hrdlicka-Denkmal durch.



Im Kunsthistorischen Museum hing Tizians „Mädchen im Pelz“, ganz in der Nähe von Tintorettos „Weißbärtigem Mann“, den Thomas Bernhard in seinen „Alten Meistern“ verehrt.



Es hing dort auch 1998, als sich der Steffl schon im Hollein-Haus spiegelte. 2008, als der Streit um das Museumsquartier überstanden war und die Enzis die Farbe „Fastaustriaviolett“ trugen. Es hängt dort heute, 2018, wo Wien hell geworden ist, herausgeputzt und beleuchtet. Wo der Kaffee immer schlechter, der Wein immer besser wird, der Würstelstand ums Eck Kebab führt und sich Handyshops breitmachten, wo früher Videotheken waren. Und so verlässlich wie der Stephansdom seine Kirchturmspitze in die Wiener Luft reckt, wird es 2028 immer noch dort hängen. Und für den „Weißbärtigen Mann“ gilt das auch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)