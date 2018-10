BA-Kunstforum: Klimt, Monet und Japans Geister

Zehn Jahre sind vergangen, seit man sich in einer der schönsten Ausstellungen zum Dialog der westlichen Moderne mit Japans Tradition verlieren konnte, die der mittlerweile verstorbene Kurator Markus Brüderlin mit vielen Leihgaben aus dem Wiener MAK in Wolfsburg eingerichtet hat: Rund 20 genau ausgesuchten Paaren vorwiegend minimalistischer Kunst und japanischen Kunsthandwerks waren 20 kleine Weihetempel gewidmet, eine Mischung aus White Cube und Teehaus.

Die Leere und Schlichtheit, die das westliche Auge an der japanischen Kunst so bewundert, prägte viele Generationen europäischer Maler und Architekten – von Monet über Adolf Loos, dem abstrakten US-Expressionismus bis zur Land-Art. Eine Ausstellung im BA Kunstforum führt jetzt an den Beginn dieser „Faszination Japan“, die der Mitte des 19. Jahrhunderts entspringt. Grund für diese plötzlich auftretende Japan-Euphorie war die damals von den USA erzwungene Öffnung der japanischen Häfen. Paris wurde geflutet mit japanischer Handelsware, die Damen posierten in Kimonos, die Künstler sammelten Farbholzschnitte, allen voran Monet. Drei Weltausstellungen in Paris und Wien befeuerten das Japan-Fieber.

Überall wittert man Japonismus

Die Impressionisten, später die Nabis und der Blaue Reiter waren begeistert von der Flächigkeit, von den angeschnittenen Figuren, der Vogelperspektive, den starken Kontrasten, vom Prinzip der Serie, von den Ornamenten, den extremen Formaten etc. Man merkt: Hat man sich erst einmal eingesehen in die ausgewählten Holzschnitte aus dem MAK, kann man gemeinsam mit Kuratorin Evelyn Benesch gar nicht mehr aufhören, überall Japonismus zu wittern.

Schwärmten die späteren Modernen vor allem in der Minimalismus-Liebe, schwelgten ihre Vorgänger noch im Exotischen, beginnend hier mit historistischen Beispielen wie einer sehr barbusigen Wiener Schönheit im Japan-Outfit von Hans Makart. Obwohl mit schönen Beispielen der klassischen Moderne geschmückt, mit zwei Schmetterlingsbildern van Goghs aus Amsterdam, mit einem prächtigen Gauguin aus dem LACMA in Los Angeles, der „Roten Kuh“, mit einem japanischen Paravent von Pierre Bonnard, mündet dennoch alles in der Japanophilie der Wiener Kunstszene, sie ist die Klammer. Ganz am Anfang schon hängt eine Holzschnittserie von Emil Orlik, dem Secessionisten, der als einer der wenigen Künstler damals wirklich nach Japan reiste und von dort Farbholzschnitte mitbrachte. Er war einer der Begründer des Farbholzschnitt-Booms in Wien um 1900, den Kurator Tobias Natter 2016/17 in der Schirn Kunsthalle und der Albertina aufgearbeitet hat. Gerade die hier herausgefilterte Ansage „Kunst für Alle!“, die damals vor allem auch Künstlerinnen inspirierte, fehlt in dieser Ausstellung auffällig – man kann zumindest sagen, man hat sie sowieso noch im Kopf. Genauso wie die vielen Klimt-Beispiele, die es zu diesem Thema gäbe, war doch Klimt ein großer Sammler japanischer Kunst und Stoffe. Aber Leihgaben wären nicht zu bekommen gewesen, erklärt Benesch. Immerhin kann man sich auf den eigenen Klimt verlassen, die „Nixen – Silberfische“ (1902/03) aus der BA-Sammlung. Und man zeigt einiges von dem, was aus Klimts Japan-Sammlung überdauert hat, Farbholzschnitte, Netsuke, eine No-Maske.

Klimt sammelte auch afrikanische Kunst

Klimt war einer der wenigen Japan-Sammler, die auch afrikanische Kunst sammelten, wie später Picasso. Der nächste Exotismus, der sich in die Moderne einschrieb. Gerade Japan blieb in Wien aber stark präsent, was mit dem MAK und seiner renommierten Asiatika-Sammlung zusammenhängt. MAK-Kustode Johannes Wieninger konnte, was auch hier wieder demonstriert wird, die Verbindung von Josef Hoffmanns schwarz-weißer Ornamentik mit Katagami, japanischen Färbeschablonen, nachweisen. 1990 fand seine Ausstellung „Verborgene Impressionen – Japonismus in Wien 1870–1930“ im MAK statt. Auch schon eine Zeit her. Das Kunstforum weitet das Ganze ins Internationale aus.

Um ein Gegengewicht zur vorwiegend männlichen Moderne zu bilden, fragte man drei Wiener Künstlerinnen um Tee-Pavillons für die Ausstellung: Eva Schlegel baut ihren aus Spiegelflächen und Kettenvorhang. Margot Pilz gelingt ein großer Kraftakt als Künstlerin, Überlebende und reife Frau. Die in Holland Geborene wurde als Kind in Indonesien von Japanern in ein Konzentrationscamp gesperrt. Mitten im „Japonismus“ durchbricht sie jetzt die „weiße Zelle“, in der sie seit den 70ern ihre Sekundenskulpturen fotografiert, und zeigt ihn durchbrochen wie einen Käfig. Darin steht eine Art Pieta, das Foto einer nackten Frau, die im Schoß eines Mannes liegt – nur dass Christus hier eine Frau und sehr lebendig ist.

Im letzten, überraschendsten Raum der Schau interveniert Stefanie Pflaum. Er ist der grotesken Tradition japanischer Geistergeschichten und ihrem Einfluss auf Künstler wie Odilon Redon und Kubin gewidmet. Pflaum zeigt uns die Ästhetik des Grauens in 3-D, mit ganz viel Haaren, Zähnen und quellenden Augäpfeln. Von hier aus geht's weiter.

„Faszination Japan“. BA Kunstforum, Freyung 8, 10. 10. bis 20. 1., tägl., 10–19 h, Fr. 10–21 h.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)