Geschredderter Banksy: Die zersägte Jungfrau hat einen langen Bart

Er hat es eben nicht getan, seine Kunst „geschreddert“ und damit dem Markt entzogen – bei der Hälfte des Bildes stoppte der Mechanismus, den der Street-Art-Promi Banksy in den Rahmen von „Girl with a Balloon“ eingebaut hatte und der am Samstag bei Sotheby's direkt, nachdem der Hammer bei 1,2 Millionen Euro fiel, aktiviert wurde. Man sieht noch, wie zwei Mitarbeiter den Rahmen von der Wand nehmen, bei dem, sehr dekorativ, die Papierstreifen heraushängen. Wie ein langer, langer Bart.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2018)