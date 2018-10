Schauplätze: Fair for Art Vienna­

Für den Wiener Kunsthandel fällt im Oktober praktisch der Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft. Die schon traditionelle Herbstausstellung von Kunsthandel Hieke steht diesmal im Zeichen der erweiterten Klassischen Moderne. Eine Zimelie der Ausstellung ist eine späte Landschaft der Stimmungsimpressionistin Olga Wisinger-Florian. Die ungewöhnliche frühexpressive Pinselsprache des kleinformatigen Gemäldes deutet auf einen Entstehungszeitraum nach 1900 hin. Ein Highlight stellt auch ein neu entdecktes Stillleben von Helene Funke dar, das vom fauvistischen Wechselspiel aus Farbkontrasten und Lineamenten befeuert wird (1010 Wien, Grünangergasse 12; bis 30. 11., www.hieke-art.com).

Die Galerie bei der Albertina – Zetter präsentiert mit der Personale „Rudolf Kalvach – Genie und Wahnsinn" einen der spannendsten Grafikkünstler der Wiener Moderne, der im Schatten von Kokoschka und Co. völlig in Vergessenheit geraten ist ­ (1010 Wien, Lobkowitzplatz 1; bis 24. 11., www.galerie-albertina.at). Mit einem breit gefächerten Angebot überwiegend heimischer Aussteller – von antiker Kunst über Jugendstil und Klassische Moderne bis hin zur zeitgenössischen Kunst (Bild: Rayk Goetze) – wartet schließlich die Fair for Art auf, die an diesem Wochenende in die Schlussgerade einbiegt. www.fairforart-vienna.at

Fair for Art Vienna. (1010 Wien, Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27 A; bis 14.1 0.)