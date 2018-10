Trumps Menetekel, es ist eine Frau

Selten war ein Politiker authentischer als Trump bei der Auswahl seiner Kunst. Seit gestern schämt sich das Empörium auf Instagram und Twitter kollektiv für ein Gruppen-Porträt, das der US-Präsident zwar schon länger im Büro hängen hat, das aber erst am Sonntag, im Hintergrund eines CBS-Interviews „entdeckt“ wurde: Das kleinformatige Bild zeigt Trump im Zentrum einer Runde ehemaliger republikanischer Präsidenten, die an einem Tisch sitzen und miteinander trinken, Trump Cola mit Eis, und lachen. Das Bild ist eine künstlerisch wertlose Geschmacklosigkeit sondergleichen, von einem in der Kunstszene völlig unbekannten, von seinem Handwerk aber anscheinend durchaus überlebensfähigem Cowboy-Maler, Andy Thomas.