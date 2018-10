Schauplätze: „Ilse Haider: Open Monuments"

Starker Auftritt für die Foto- und Medienkunst. Nora Diehl hat das Licht zu ihrem Thema gemacht. In ihren Fotografien spürt sie Spiegelungen, Reflexionen sowie dem Spiel von Licht und Schatten nach und rührt damit an die ureigensten Fragen des Mediums. Mit „Konstruktiv – Destruktiv" gibt die Galerie Ulysses Einblick in ihr zwischen Abstraktion und Verismus angesiedeltes Œuvre (Opernring 21, 1010 Wien bis 17. 11.). Ilse Haider lotet in ihren Arbeiten den Zwischenbereich von Fotografie und Installation aus. In der Grazer Galerie Leonhard beschäftigt sie sich mit dem kritischen Potenzial öffentlicher Bilder. „Open Monuments" versammelt dreidimensionale Por­träts von Filmschaffenden von Marlene Dietrich bis Anna Magnani (Bild), deren künstlerisches Agieren mit politischem oder gesellschaftlichem Engagement verbunden ist. galerie-leonhard.at

Das Atelier im Augarten ist schließlich Austragungsort für die zweite Staffel des Medienkunstprojekts „The Future of Demonstration". Unter dem Leitmotiv „Passion" setzen sich Künstler, Forscher, Theoretiker und Aktivisten sechs Tage lang in verschiedenen experimentellen Formaten mit den Utopien, Möglichkeiten und Aspekten von Emotion und Begehren im biotechnologischen Zeitalter auseinander (Scherzergasse 1A, 1020 Wien, 20. bis 25. 10. thefutureofdemonstration.net).

