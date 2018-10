Mosers „herrliche Decorationen“

Als Hermann Bahr 1913 an der Komödie „Das Phantom“ arbeitete, schrieb er seiner Frau überschwänglich Folgendes über den Bühnenbildner (dessen Entwurf dann doch nicht realisiert wurde): „Mit Kolo sei bitte sehr nett, wenn er kommt. Erstens lieb ich ihn überhaupt. Zweitens hat er mir jetzt wieder zwei herrliche Decorationen gemacht. Mit einer Zeichnung von ihm vor Augen dichtet sich (sic!) tausend Mal so gut. Was hätte aus dem Faust werden können, wenn Goethe, statt den langweiligen Eckermann, den Kolo gehabt hätte.“

Der Wiener Maler, Grafiker und Kunsthandwerker Koloman Moser (1868–1918) arbeitete eng mit Bahr zusammen, später auch mit dem Opernkomponisten Julius Bittner. Diesen Aspekten widmet das Wiener Theatermuseum eine feine Schau: „Anwendungen. Koloman Moser und die Bühne“ ist, so Direktor Thomas Trabitsch, „überhaupt die erste Ausstellung“, die sich ausschließlich mit Mosers Bühnenschaffen beschäftigt. Sie ergänzt eine weitere über den „Universalkünstler zwischen Gustav Klimt und Josef Hoffmann“ im Museum für angewandte Kunst, die am 19. 12. eröffnet werden soll. Das Theater ist dort ausgespart. Beide Ausstellungen sind anschließend 2019 gemeinsam in der Villa Stuck in München zu sehen.

Im Theatermuseum wird in nur zwei Sälen die Vielseitigkeit Mosers erfahrbar – chronologisch, klar aufgebaut durch ein Farbleitsystem (blau, gelb, grau), auf das Wesentliche konzentriert. Zwischen all den Skizzen, Kostümen, Briefen, Theaterzetteln und Fotos fällt ein Original von Gustav Klimt auf: „Nuda Veritas“ (1899) hing, wie ein Foto beweist, in Bahrs Bibliothek in Salzburg.

Nicht alles, was dieser Dichter mit Moser erarbeitet hat, wurde realisiert – neben dem „Phantom“ gilt das auch für Hebbels „Genoveva“, bei der Bahr in Max Reinhardts Deutschem Theater in Berlin Regie führen sollte. Frühere Arbeiten nach der Jahrhundertwende, etwa Skizzen zu Ferdinand Raimunds „Der Verschwender“ und zu modernem Bühnentanz, wurden nicht im Theater umgesetzt, sie erschienen aber zumindest in der Zeitschrift „Ver Sacrum“ oder wurden auch bei Kunstschauen in Wien, Mannheim und Zürich gezeigt. Aufschlussreich sind auch die Pläne für Felix Saltens Varieté „Zum lieben Augustin“. Für dieses Jung-Wiener-Projekt entwarf Moser eine Stilbühne.

Streichquartett im Museum

Zentral ist seine Zusammenarbeit mit Bittner, etwa bei den Opern „Der Musikant“ (1909) und „Der Bergsee“ (1911), die an der Hofoper uraufgeführt wurden, für die Moser Bühnenbild und Kostüme geschaffen hat, in denen er mit Licht experimentierte und die Farben dramaturgisch effektiv einsetzte. Zum „Bergsee“ wurde auch ein Mappenwerk in Wort und Bild herausgegeben. Neuankäufe des Theatermuseums dazu sind nun erstmals zu sehen. Am 30. November gibt es im Museum auch Gelegenheit, Bittner zu hören. Das Haydn-Quartett spielt an dem Abend (19.30 Uhr) je ein Streichquartett von ihm und zweien seiner Zeitgenossen.

Bis 22. April 2019 im Wiener Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2. Kuratiert von Daniela Franke und Kurt Ifkovits, gestaltet von Gerhard Veigel. Katalog: 24,95 €. Mehr über die Ausstellung online auf www.theatermuseum.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)