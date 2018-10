Essl schenkt seine Sammlung Österreich

Glücklich sah er nicht aus, Karlheinz Essl. Österreichs bedeutendster Kunstsammler war am Donnerstag am Endpunkt einer vier Jahre dauernden Spirale der Demütigungen angelangt, die vom abgeschlagenen Kaufangebot an den Staat, über die nichtbudgetierte Dauerleihgabe bis zur finalen Schenkung reichte. Zumindest endete all das immer noch in den Prunkräumen der Albertina und nicht im Auktionssaal. In der Albertina gaben also Donnerstagnachmittag Kulturminister Gernot Blümel, Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Essl bekannt, dass aus der von Ex-Kulturminister Drozda 2017 präsentierten Lösung einer Dauerleihgabe der Sammlung Essl nun doch eine Schenkung werde.

Essl, nach dem Ende seiner Bauhauskette Baumax in Bedrängnis gekommen, hatte seine Sammlung und sein Museum nur mit Hilfe von Hans Peter Haselsteiner retten können, dessen Privatstiftung seither 60 Prozent davon hält. Die anderen 40 Prozent teilten sich die Stiftungen von Essl und seinem Sohn Martin. Diese 40 Prozent - 1323 Werke, vom Auktionshaus "Im Kinsky" auf 84 bis 91 Millionen Euro geschätzt - schenken die Essls jetzt der Albertina. Nach dem Regierungswechsel wurde lange spekuliert, was geschehen werde, da es zu Kritik an der von Drozda präsentierten Dauerleihgaben-Lösung gekommen war. Die von Drozda in diesem Zuge noch versprochenen 1,1 Millionen Euro mehr an Subvention für die Albertina waren "langfristig nicht budgetiert", so Blümel, der daraufhin "intensive Gespräche" zu führen begonnen hat. Ergebnis: Die Schenkung von Essl. Haselsteiner bleibt bei der auf mindestens 27 Jahre gesicherten Dauerleihgabe seiner 60 Prozent der Sammlung Essl, sowie bei der Finanzierung des geplanten Ausstellungsortes für die Sammlung, dem "zweiten Standort der Albertina", so Schröder, dem Künstlerhaus, das zur Zeit mit Mitteln der "Haselsteiner Familien Privatstiftung" renoviert wird. Die mehrheitlich in Besitz der Stiftung befindliche Künstlerhaus-Betriebsgesellschaft wird auch den Betrieb dieses Standorts decken. Gregory Crewdson: "Untitled (Girl in Window)", Twilight Series, 1999 – (c) Albertina Wien, Sammlung Essl

Vom Staat werde der Albertina in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 800.000 bzw. 850.000 Euro für die Übernahme der Sammlung Essl zusätzlich bereitgestellt, so Blümel - darüber hinaus gebe es Verhandlungen, eine Möglichkeit sei, die Basisabgeltung dauerhaft zu erhöhen. Der "finale Abschluss" der gesamten Schenkung samt der Modalitäten werde noch einige Monate dauern, sagte der sichtlich zufriedene Minister, bevor er dem "Sammler, Kenner und Gönner" Essl seinen Dank aussprach.

Auch Schröder dankte immer wieder, erwähnte auch die "Auf und Abs" der letzten drei Jahre. Der Ministerwechsel habe diese Lösung - "die bessere ist der Feind der guten" - erst möglich gemacht. Die 40 Prozent der geteilten Sammlung sei mit der Schenkung unveräußerbar, das sei so festgelegt. Aus dem Haselsteiner-Anteil dürften noch die "nicht musealen" Werke, die alle im Haselsteiner-Teil verblieben sind, verkauft werden. Allerdings nicht mehr zur Deckung des Kredits, der mit der Sammlung belehnt war, sondern nur noch, um mit der Summe andere Werke für die Sammlung anzukaufen, so Schröder.

Über die Schenkung ist die Albertina jetzt in Besitz von wesentlichen Arbeiten österreichischer und internationaler Künstler, kann teils mit den Sammlungen von Mumok und Belvedere nicht nur mithalten.

Mit Seitenblick auf Essl schloss Schröder: "Die Dauer sollte ein Trost sein für den Verlust, der sicher schmerzhaft war." 2014 noch bot Essl dem Staat den Kauf seiner gesamten Sammlung um 86 Millionen an. Jetzt bekommt der Staat nur 40 Prozent davon geschenkt, die auf dieselbe Summe geschätzt wird. Essl sieht es mittlerweile positiv: Die Sammlung bleibe immerhin erhalten, sie werde nicht "weggelegt, sondern weitergegeben", in eine "sichere Zukunft" fern von "privaten Interessen".

Die gesamte Schenkung kann unter folgendem Link eingesehen werden: http://sammlungenonline.albertina.at/essl