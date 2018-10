Basquiat vs. Schiele: Starke Charakterköpfe in Paris

Was genau eine Ausstellung mit Blockbuster-Potenzial ausstattet und die Menschen scharenweise ins Museum treibt, ist naturgemäß nicht genau zu bestimmen. Ein großer Name, ein sensibel gewähltes Thema zum richtigen Zeitpunkt, der gewisse "It"-Faktor: Es wird eine Mischung aus all diesem sein. Im Fall der großen Herbstausstellungen in der Fondation Louis Vuitton in Paris, bereits im Vorfeld von der (französischen) Presse einhellig als das Kunstereignis des Halbjahres gepriesen, kommt zu all dem vielleicht noch die unwiderstehliche Anziehungskraft des Geldes hinzu: Immerhin ist Basquiat seit dem Vorjahr der teuerste je auktionierte amerikanische Gegenwartskünstler, in den internationalen Rankings rangiert er auf Platz zwei hinter Lucian Freud.

Das um 110,5 Millionen Dollar versteigerte Werk, Teil einer großformatigen Trilogie an "Heads", ist in der Tat auch gleich am Beginn der Basquiat-Ausstellung zu sehen. Wie Jean-Paul Claverie, künstlerischer Berater von Fondation-Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault (zugleich Präsident des Luxusgüterkonzerns LVMH und reichster Mann Frankreichs), gegenüber der Tageszeitung "Le Monde" bestätigt, hat sich Herr Arnault wohl höchstselbst um manche Leihgaben gekümmert. Von Milliardär zu Milliardär (der 110-Millionen-Dollar-Basquiat ist im Besitz des japanischen Internet-Milliardärs Yusaku Maezawa) spricht es sich vielleicht manchmal einfacher. Auch dass der Modemacher Valentino Garavani dem Vernehmen nach zuließ, dass man aus seiner New Yorker Stadtwohnung zwei Fenster zum Zweck des Abtransports großformatiger Basquiat-Bilder ausbaute, und das im zwanzigsten Stock eines Hochhauses, geht vielleicht auf den unwiderstehlichen Charme von Bernard Arnault zurück.

Als Ausdruck seiner Bewunderung für Warhol malte Basquiat 1982 "Dos Cabezas". – Courtesy of Sotheby s Inc., Hadiye Cang k e. Seit acht Jahren im Gespräch

Kuratorischer Mastermind sowohl der Basquiat- wie auch der Schiele-Ausstellung in der Fondation Louis Vuitton ist freilich ein Österreicher, nämlich der ehemalige Leiter der Kunsthalle Krems und, zuletzt in Wien, Kurator der Keith-Haring-Retrospektive in der Albertina: Dieter Buchhart, unterstützt von Ko-Kuratorin Anna Karina Hofbauer, gilt spätestens seit der Ausrichtung zweier Basquiat-Retrospektiven vor acht Jahren international als einer der Topexperten zum Werk des New Yorker Künstlers, der 1988 im Alter von nur 28 Jahren an einer Überdosis Drogen starb.

Seit 2010 sei er denn auch mit Bernard Arnault im Gespräch gewesen, sagt Buchhart im Gespräch mit dem "Kulturmagazin" kurz vor der Eröffnung der Doppelschau in Paris. Konkret geworden sei man vor drei Jahren, wobei die Idee, Jean-Michel Basquiat und Egon Schiele in ihren jeweiligen Jubiläumsjahren (Schiele starb vor 100, Basquiat vor 30 Jahren) gemeinsam zu zeigen, von der künstlerischen Leiterin der Fondation Louis Vuitton, Suzanne Pag , stammte. "Mir war von Anfang an wichtig festzuhalten, dass die beiden Ausstellungen völlig unabhängig voneinander funktionieren müssen", sagt Buchhart. Da es sich um zwei Retrospektiven der Superlative Schiele wurde seit 25 Jahren nicht mehr in Paris in einer großen Einzelausstellung gezeigt, bei Basquiat spricht Buchhart von der "ultimativen Retrospektive" handelt, haben die Kuratoren davon abgesehen, ausdrückliche Verbindungen herzustellen.

Derer gäbe es freilich genug: Beide galten als Rebellen oder gar Revolutionäre ihrer Zeit, beide arbeiteten sich an großen Vorbildern (Klimt, Warhol) ab, beide lebten in Orten und Zeiten des Umbruchs. Buchhart und Hofbauer entscheiden sich aber dafür, einen anderen gemeinsamen Nenner zu identifizieren: "Das Überthema der beiden Ausstellungen ist die existenzielle Linie, die sich bei beiden findet. Sie kann stehen für einen unverwechselbaren Strich, zugleich die Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz und Identität", sagt Buchhart.

Ein eigenständiger Schiele

Während Basquiat auf 4000Quadratmetern gezeigt wird und mit über 120Werken vertreten ist, die chronologisch gehängt sind, und man hier auf wichtige Themen im Werk des New Yorker Künstlers hinweist, hat Buchhart auch für Schiele den Anspruch entwickelt, "nicht einfach nur den Wien-Schiele nach Paris zu verpflanzen". Vielmehr soll ein gültiger Beitrag zur Schiele-Forschung geleistet werden, und während Bernard Arnault im Falle Basquiats seine Milliardärsverbindungen spielen ließ, um die eine oder andere Leihgabe zu bekommen, war es bei Schiele Dieter Buchhart selbst, dank dessen Einsatz Arbeiten aus Privatsammlungen entlehnt werden konnten, die kaum je öffentlich ausgestellt worden waren.

Vier Spielarten der künstlerischen Linienführung in Schieles Werk von der ornamentalen über die expressionistische und die "physisch ausgewogene, kombinierte" bis hin zur "fragmetierten und rekombinierten" Linie skandieren in der Auslegung Buchharts dessen Gesamtwerk. Eine chronologische Hängung biete sich bei beiden Künstlern an, unterstreicht der Kurator außerdem, denn auch bei Basquiat "verträgt sich ein Werk aus 1985 nicht zwingend gut mit einem Werk von 1982". Bleibenden Eindruck hinterlassen die Ausstellungen beim Besucher in jedem Fall: Bei Schiele ist es die für einen österreichischen Museumsbesucher vielleicht etwas vertrautere Dringlichkeit seiner Kunst, die sich einprägt, bei Basquiat ist es ein nicht minder drängendes, großstädtisches Momentum. Am Ende der Schau steht Basquiats 1988, in seinem Todesjahr, geschaffenes Großformat "Riding with Death": Die negative Energie im New York der Achtzigerjahre einer teilweise gefährlichen Großstadt, in der die Aids-Epidemie in Basquiats Kreisen wütete wird hier von Basquiat in einem Gemälde kanalisiert, das sich zugleich als Vorahnung seines eigenen Endes lesen lassen muss. Das ist dann doch beeindruckender als ein Aufgebot an Gemälden, die Auktionsrekordhalter sind.

Tipp "Jean-Michel Basquiat. Egon Schiele". Die beiden Herbst ausstellungen in der Fondation Louis Vuitton in Paris sind noch bis 14. Jänner 2019 zu sehen, www.fondationlouisvuitton.fr

Im Dialog mit Schiele Seit Ende September zeigt auch das Leopold Museum in Wien als letztes Kapitel der ganzjährigen Schiele-Jubiläumsschau nach dem Motto "Schiele Reloaded" Werke des Österreichers, die jenen von neun internationalen Gegenwartskünstlern gegenübergestellt werden. Neben Louise Bourgeois, Elisabeth von Samsonow und Jürgen Klauke tritt etwa auch Sarah Lucas mit Schiele ins Gespräch. Thema ist hier der weibliche Akt, die Darstellung der Frau als Objekt sexueller Begierde. Für die Ausstellung schuf Lucas eine Neue Version ihrer seit 1997 entstehenden "Bunny"-Werkserie. Im Leopold ist "Tracey" zu sehen, als Antwort auf Schieles "Mädchenakt mit hochgezogenem rechten Bein" (1915).

