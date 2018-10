Schauplätze: Constantin Luser

Ob er nun Tuben, Trompeten, Posaunen als Ausgangsmaterial für Skulpturen einsetzt oder allerfeinste Drahtknäuel in Form biegt: die Linie spielt in Constantin Lusers Arbeiten durchgängig eine Rolle. Nimmt es da wunder, dass der Bildhauer auch ein Faible für Zeichnung und Linie hat als unmittelbarster Manifestation von Gedanken, Ideen, Eindrücken? In seinen neuesten Arbeiten, die die Galerie Crone nun erstmals in Wien präsentiert,

verbindet Luser sein Gespür für die dritte Dimension mit dem Potenzial der Zeichnung. Spiegelglas wird da zum Bildträger, auf dem Zeichnung, malerische Elemente und spiegelnde Reflexe aufeinandertreffen. Indem sich der Betrachter mit den Spiegelbildern beschäftigt, multipliziert sich darin nicht nur er, sondern auch der umgebende Raum und die darin positionierten Skulpturen. www.galeriecrone.com

Von Skulptur und Form sowie möglichen Bezügen zum Design handelt ein paar Gassen weiter Patrick Rampelottos Personale in der Galerie Rauminhalt. Ausgehend von seinem Hauptthema, der Zweckentfremdung, verquickt Rampelotto in Objekten, die aus einfachsten Materialien gefertigt sind, das Know-how tibetischer Teppichweber mit Schlussfolgerungen aus Skizzen von Adolf Loos (Schleifmühlgasse 13, 1040 Wien, 25. 10.–24. 11., www.rauminhalt.com).

Galerie Crone. „Constantin Luser: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel" (Getreidemarkt 14, 1010 Wien, bis 1. 12.).