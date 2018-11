Alte Kunst für die Neue Welt

Während die Kunst- und Antiquitätenmesse Tefaf bei ihrer Hauptmesse in Maastricht bei Preview und Vernissage mit Einladungen bereits sehr restriktiv vorgeht, wird die Park Avenue Crowd von der Tefaf New York Fall noch umschwärmt. Da werden noch reichlich Austern und Champagner kredenzt.

Die New Yorker Herbstausgabe der Tefaf, die sich auf Alte Kunst und Antiquitäten konzentriert, fand heuer zum dritten Mal statt. In einem Markt, der sich immer stärker auf Kunst der Moderne und der Gegenwart fokussiert, während gleichzeitig die Anzahl an Sammlern von Alter Kunst und Antiquitäten in Europa schrumpft, sah sich die Messe gezwungen, nach New York zu expandieren. Die USA und insbesondere New York können in einem mittlerweile global rückläufigen Kunstmarkt immer noch zulegen. Die Amerikaner kaufen weltweit gesehen am meisten Kunst. Nach Maastricht kommen aus Amerika aber maximal 2000 bis 2500 der insgesamt gut 70.000 Besucher.

Die Aussteller hatten teilweise Beispiele amerikanischer Kunst im Programm. Hirschl & Adler etwa hatten ein Porträt von George Washington auf dem Stand, gemalt von dem bekannten amerikanischen Porträtisten Gilbert Stuart. Nach Recherche von „Art Newspaper“ stammt das Gemälde aus der New York Public Library, die 2005 Gemälde zur Finanzierung von Ankäufen versteigern ließ. Das Bild fand damals mit einem Schätzwert von sechs bis acht Millionen Dollar allerdings keinen Käufer. Der Vintagespezialist Bruce Kapson bot Kupferlichtdrucke von Edward S. Curtis aus dessen Projekt „The North American Indian“ und Bernard Goldberg zeigte eine Sammlung von Landschaften des Malers Charles Burchfield.

Natürlich gab es auch die klassischen Alten Meister, für die die Tefaf bekannt ist. Rob Smeets etwa hatte ein Ganzkörperporträt von Kardinal Antonio da Mula, der nicht nur Kardinal, sondern auch Botschafter war und eine der prominentesten Persönlichkeiten Italiens im 16. Jahrhundert, gemalt von Jacopo Tintoretto. Die Morgan Library & Museum zeigt passend gerade eine Ausstellung von Tintorettos Zeichnungen. Das Gemälde wurde schon zu Messebeginn von einem Privatsammler gekauft.

Frascione Arte bot Renaissancemalerei, darunter eine Madonna mit Kind, für 900.000 Dollar und Wildenstein & Co. hatte französische Gemälde im Angebot, darunter ein Porträt des Duc de Rivière der Malerin Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun, das ebenfalls früh den Besitzer wechselte.



Frauenpower. Apropos Frauen: Die diesjährige Tefaf konnte mit einigen Werken Alter Meisterinnen aufwarten. Neben Vigée-Lebrun war etwa eine „Allegorie des Ruhms“ der italienischen Barockmalerin Artemisia Gentileschi bei Robilant & Voena für um die 200.000 Dollar zu finden. In der Vorwoche erzielte ihre Arbeit „Lucretia“ bei der Altmeisterauktion im Dorotheum 1,9 Millionen Euro und verpasste damit nur knapp den Rekord. Die Galleria Carlo Virgilio wiederum hatte eine Glasbox der neapolitanischen Malerin Caterina de Julianis im Programm. Es ist eine Collage, die die Heilige Maria Magdalena zeigt, umgeben von Steinen und einem Totenschädel. Eine ähnliche Collage befindet sich laut der Galerie im Victoria & Albert Museum. Die Version auf der Tefaf fand jedenfalls schon bei der Preview einen Käufer.

Frauen waren auch im Spiel bei zwei alten Manuskripten, die im Antiquariat von Heribert Tenschert zu finden waren. So soll es Katharina von Aragon, die erste Frau des englischen Königs Heinrich VIII, gewesen sein, die ein Stundenbuch, datiert auf 1503/05 in Auftrag gegeben hat. Und ein in Gold und Email gebundenes Stundenbuch von 1520 soll wiederum für die Tochter des französischen Königs Ludwig XII gemacht worden sein.

Der Londoner Altmeisterspezialist Colnaghi, ein langjähriger Teilnehmer an der Tefaf Maastricht, überraschte mit präkolumbianischen Objekten der Maya-Kultur in Museumsqualität. Allen voran stach eine Urne mit Deckel, die den Sonnengott zeigt, ins Auge. Der Preis dafür lag bei 525.000 Dollar. Dass der bisher ausschließlich auf den Handel mit Alten Meistern spezialisierte Aussteller nun auch Antike Kunst anbietet, liegt daran, dass der ehemalige Kurator für Antiquitäten des Metropolitan Museum of Art im vergangenen Jahr zu Colnaghi wechselte, um dort den Antike-Bereich aufzubauen. Die Idee dahinter ist, dass Kunst der Antike auch bei jüngeren Generationen und Sammlern zeitgenössischer Kunst verstärkt auf Interesse stößt.

Auf der Messe war mit Thomas Salis auch ein österreichischer Händler vertreten. Er zeigte neben einer Auswahl von Werken des Impressionismus und der frühen Klassischen Moderne ein wichtiges fauvistisches Gemälde aus dem Jahr 1907 von Georges Braque und ein Stillleben von August Macke. Salis konnte zudem ein Werk von Macke an die Neue Galerie New York für die Ausstellung „Franz Marc und August Macke“ vermitteln.

Die Messe endete am 31. Oktober.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)