Ed Ruscha lässt US-Fahne in Fetzen wehen

Wien ist zurzeit große Bühne für prominente US-amerikanische Künstler, und das ist – Zufall. Wes Anderson seit voriger Woche im Kunsthistorischen Museum, Louise Lawler seit gestern im „Verbund“ und der nahezu selbst mythisch zur lebenden Ikone der US-Kunst verklärte US-Mythos-Chronologe Ed Ruscha (natürlich Galerie Gagosian) ab heute in der Secession. Ausgerechnet seine erste Einzelausstellung hierzulande macht der konzeptuelle Pop-Art-Nachkomme, der im Dezember 81 wird, zu seinem bisher klarsten Statement gegen die politische Situation in den USA. Nicht gerade subtil auf den ersten Blick, aber je mehr Blicke man dieser theatralen – bei Ruscha muss man sagen filmischen – Inszenierung schenkt, desto tiefer sieht man.

Der Erzählstrang ist straff gespannt: Drei Bildpaare führen zur Dystopie. Tritt man in den Hauptsaal, steht man vor dem noch fröhlich vor Strahlehimmel wehenden Sternenbanner. Folgt man dem Mittelgang weiter in die Kulissen, passiert man dieselbe US-Fahne vor dramatischem Sonnenuntergang, um zuletzt vor der für westliche Augen apokalyptischen Version zu enden – der zerfledderten Fahne in schwarzblauer Nacht. Begleitet wird die Parade dieses visuellen Fahnenmast-Geknatters von literarisch-poetischen Trommelwirbeln: Ruscha hat alte Trommelfelle zu Tondi, zu Rundbildern verwandelt, die er mit dem typischen Slang verziert, der im Herzen Amerikas gesprochen wird, in Oklahoma, wo er aufgewachsen ist. Dort frönt man gern der grammatikalisch inkorrekten Form der doppelten Verneinung. Zum Beispiel: „Nobody denied nothing“ oder „I ain't telling you no lie“. Was sich sprachlich aufheben würde. Im Normalfall.

Normal ist hier nichts mehr

Aber normal ist nichts mehr, nicht in der Kunst eines heroisierten „Nationalmalers“, wie es der in Los Angeles residierende Ed Ruschas ist, nicht in dieser Ausstellung, die er „Double Americanisms“ nennt und speziell für die Secession aus 57 neuen Werken zusammengestellt hat. Alles hat hier Bedeutung. Die Flaggenmotive sind gespiegelt verdoppelt, es sind neue Digitaldrucke von Gemälden, die seit den 1980ern entstanden sind, das letzte 2017. Viel will Ruscha zu all dem nicht sagen, es spricht tatsächlich für sich. Die Frage, ob er Patriot sei, beantwortete er beim Pressegespräch nur damit, dass er noch nie in Disneyland und bei McDonalds war und auch kein iPhone besäße.

Ruscha war immer mehr lapidarer Chronist der Dinge, die in der Popkultur den amerikanischen Mythos ausmachen, als deren Prophet, beginnend mit einem der ersten Künstlerbücher im heutigen Sinn, das er 1963 herausgab: „Twentysix Gasoline Stations“ zeigte SW-Fotos von Tankstellen, die an der Route 66 liegen. Oder mit dem Bild des Hollywood-Schriftzugs vor abendrotem Himmel, das auch in der Secession wieder vorkommt, als Motiv auf zwei spiegelgleichen Paravents, zwischen denen man in die Ausstellung tritt.

Der Fahnenzyklus kann als eine Weiterführung von Ruschas Biennale-Venedig-Beitrag 2005 gesehen werden, der ein historisches Vorbild von Hudson-River-School-Maler Thomas Cole (1801–1848) aufgriff, mit dem Ruscha sich hier sozusagen in eine Linie bringt, eine dunkle, kassandrahaft-prophetische: Coles fünfteiliger Gemälde-Zyklus „The Course of Empire“ zeigt Aufstieg und Verfall der Zivilisation. Ruscha griff diese dramatische, fast filmische Abfolge für seinen Venedig-Beitrag auf. Er verdoppelte dafür seine Serie „Blue Collar“ von 1992, einer Serie von Bildern fiktiver Wirtschaftsgebäude, die man aus US-Industrievororten kennt. Eine neue Serie zeigte dieselben Landschaftsausschnitte, nur zehn Jahre später. Sah nicht unbedingt besser, nicht unbedingt schlechter, jedenfalls anders aus – die Telefonzelle ist verschwunden, statt englischer Werbeschrift ist chinesische zu sehen etc. Die Wertung bleibt beim Betrachter.

Diese für Ruscha so typische Nüchternheit und Neutralität des Blicks, diese moralische Zurückhaltung scheint in der Secession gefallen. Entschloss sich Ruscha, hier erstmals in seinem Werk, zu trommeln? Oder zeigt er nur den Hollywood-Reflex vor, das absehbare Ende, auf das alles immer nur zusteuern kann, die Apokalypse? Nur, wo bleibt dann das Happy End?

Double Americanisms, bis 20. Jänner, Di–So, 10–18 h.