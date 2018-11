„Wer das Meer beherrscht, beherrscht die Welt“

Die beeindruckende Schau „Europa und das Meer“ in Berlin erinnert an die maritime Machtgeschichte des Kontinents, erzählt von Sklaven in Nantes, Nordsee-Öl oder einem Schiffbau-Cluster in Venedig: mit mutigen Zuspitzungen.